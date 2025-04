Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nádast a mezőkövesdi és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett leégetik, elhúzódó munkára lehet számítani – tették hozzá.","shortLead":"A nádast a mezőkövesdi és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett leégetik, elhúzódó munkára lehet...","id":"20250426_Husz-hektaron-eg-a-nadas-Tiszafured-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"79afaf19-1c6e-4518-a870-13028f1fa693","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Husz-hektaron-eg-a-nadas-Tiszafured-tersegeben","timestamp":"2025. április. 26. 17:33","title":"Húsz hektáron ég a nádas Tiszafüred térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","shortLead":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","id":"20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909.jpg","index":0,"item":"9f2914fc-8526-43f9-8dee-73430343f26f","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","timestamp":"2025. április. 26. 08:30","title":"Okosan kerüli el a vámháborús frontokat a BYD szegedi gyárának új kiszolgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött informatikai rendszerekre. Hiába érhetők el ugyanis digitális formában a kórházi adatok, döntő többségük szöveges, így csak rettentő sok munkával és csak részben feldolgozható. Az ellátást színvonalasabbá, egyben költséghatékonyabbá tenné a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium fejlesztése, amiről Dóczi Tamás idegsebész professzor beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött...","id":"20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20.jpg","index":0,"item":"0e1edaf8-1d66-485d-9155-c0b5333f9d26","keywords":null,"link":"/360/20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","timestamp":"2025. április. 25. 11:53","title":"Hihetetlen, de jelenleg nem tudjuk, hányan és milyen betegségtől szenvednek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat, biztosítókat, benzinkutakat a kormány közben árkorlátozásokkal is szorongatja.","shortLead":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat...","id":"20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"b7a86a74-8b11-4952-a124-fa171b81ee7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","timestamp":"2025. április. 25. 14:52","title":"Nagy Márton bemutatta, mit vár a kormány kedvenc fejősteheneitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1130ed-2779-4004-9365-ca24f04ebdfa","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magyarország az egyike azoknak az európai országoknak, ahol alacsony a lízingelt tisztán elektromos járművek birtoklási költsége. A konnektorból tölthető hibridek helyzete változott, miután az újonnan forgalomba helyezett ilyen járművek már nem kaphatnak zöld rendszámot.","shortLead":"Magyarország az egyike azoknak az európai országoknak, ahol alacsony a lízingelt tisztán elektromos járművek birtoklási...","id":"20250426_hvg-e-auto-hibrid-lizing-flotta-elonyok-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1130ed-2779-4004-9365-ca24f04ebdfa.jpg","index":0,"item":"7bcd62ea-ef0d-4d56-9df7-112b56c9577a","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-e-auto-hibrid-lizing-flotta-elonyok-szabalyozas","timestamp":"2025. április. 26. 12:00","title":"Kinek, mikor és miért éri meg a céges e-autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint már „elég közel” van a béke Ukrajnában.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint már „elég közel” van a béke Ukrajnában.","id":"20250425_ukrajnai-haboru-oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"55d2ac5d-b168-40ed-b70d-3ee3e797eae0","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_ukrajnai-haboru-oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump","timestamp":"2025. április. 25. 18:53","title":"Trump az orosz–ukrán béketárgyalásokról: „Nagyon törékeny a helyzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi pozícióit. De ha útját állják a befektetők, a polgárok vagy a bíróságok, alighanem még nagyobb dühvel ront rá az intézményekre – írja az amerikai elnök első száz napját értékelve a brit lap.","shortLead":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi...","id":"20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"84e404d4-409c-4f3f-beef-05f8b78c3520","keywords":null,"link":"/360/20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Economist-vezércikk: Trump forradalmár, de vajon sikert arat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f","c_author":"Dobszay János","category":"elet","description":"A belpolitikai csatározásai mocsarába lehúzva emlékezett meg Ferenc pápáról szokásos pénteki közrádiós interjújában a kormányfő. Még a tények sem zavarták meg abban, hogy mondandójához hajlítsa a valóságot.","shortLead":"A belpolitikai csatározásai mocsarába lehúzva emlékezett meg Ferenc pápáról szokásos pénteki közrádiós interjújában...","id":"20250425_orban-viktor-ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af78f90-6f54-4ffb-97f7-535bbdafcb0f.jpg","index":0,"item":"4d86cacd-0438-4782-8a15-b89d0fbf802c","keywords":null,"link":"/elet/20250425_orban-viktor-ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 14:36","title":"Megszépítette és megtoldotta egy valótlansággal Orbán Viktor, amit Ferenc pápáról korábban gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]