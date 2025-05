Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök elmondása szerint beszéltek a légvédelemről és Oroszország elleni szankciókról is.","shortLead":"Az ukrán elnök elmondása szerint beszéltek a légvédelemről és Oroszország elleni szankciókról is.","id":"20250503_Ujabb-reszletek-derultek-ki-Trump-es-Zelenszkij-vatikani-talalkozojarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651.jpg","index":0,"item":"ce2edb61-757a-41ff-a731-f8972d10490e","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Ujabb-reszletek-derultek-ki-Trump-es-Zelenszkij-vatikani-talalkozojarol","timestamp":"2025. május. 03. 13:53","title":"Újabb részletek derültek ki Trump és Zelenszkij vatikáni találkozójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. 