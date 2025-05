Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efaee770-f050-4e68-8a01-19d5a217d1e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fölöttébb kínos, bár meglehetősen régi az az eset, pontosabban kampány, amelyet az akkoriban számos felhasználó által űzött digitális kalózkodás ellen vetettek be. No persze nem a fellépés volt kínos, hanem – mint kiderült – a kampányban használt betűtípus.","shortLead":"Fölöttébb kínos, bár meglehetősen régi az az eset, pontosabban kampány, amelyet az akkoriban számos felhasználó által...","id":"20250502_kaloz-betutipus-hasznalata-egy-kalozkodas-elleni-kampanyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaee770-f050-4e68-8a01-19d5a217d1e9.jpg","index":0,"item":"7da829b4-e205-4065-9509-d4949c255d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_kaloz-betutipus-hasznalata-egy-kalozkodas-elleni-kampanyban","timestamp":"2025. május. 02. 18:03","title":"Kínos videó a 2000-es évek elejéről: lopott betűtípussal kampányoltak az online lopkodás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8981e296-d0a4-4e3a-8c50-35f7895c7808","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az elsőfilmes Drew Hancock szórakoztató víziója közel jár a Westworld vagy az Ex Machina világához.","shortLead":"Az elsőfilmes Drew Hancock szórakoztató víziója közel jár a Westworld vagy az Ex Machina világához.","id":"20250501_hvg-Tars-film-Drew-Hancock-Jack-Quaid-Sophie-Thatcher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8981e296-d0a4-4e3a-8c50-35f7895c7808.jpg","index":0,"item":"d26a38f7-81d2-4b25-ae6a-b73d4d8e8d71","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-Tars-film-Drew-Hancock-Jack-Quaid-Sophie-Thatcher","timestamp":"2025. május. 01. 15:45","title":"A Társ című film sötét és szellemes történet az emberről, aki visszaél teremtő hatalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő egy olyan miniszterét hívta reggel segítségért, akinek a portfóliójába tartozó területről végül egyáltalán nem beszélt a rádióban.","shortLead":"A kormányfő egy olyan miniszterét hívta reggel segítségért, akinek a portfóliójába tartozó területről végül egyáltalán...","id":"20250502_Orban-telefonos-segitseget-kert-a-radiointerju-elott---rejtely-hogy-miert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18.jpg","index":0,"item":"ca46dfbb-f37c-4351-a7e3-2dfc3900c4a5","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Orban-telefonos-segitseget-kert-a-radiointerju-elott---rejtely-hogy-miert","timestamp":"2025. május. 02. 11:31","title":"Orbán telefonos segítséget kért a rádióinterjú előtt – furcsa, hogy kitől és rejtély, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","shortLead":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","id":"20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17.jpg","index":0,"item":"ba20ca58-02a5-4163-972f-c1e00e287131","keywords":null,"link":"/cegauto/20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","timestamp":"2025. május. 03. 07:21","title":"31 éves, de időtlen szépségű ez a V6-os szívű kupé Honda Legend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b0cc8-b211-4ce7-b0dc-d5aeeaa4e12c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesz magyar csapat a legrangosabb európai kupa végjátékában.","shortLead":"Nem lesz magyar csapat a legrangosabb európai kupa végjátékában.","id":"20250501_szeged-barcelona-ferfi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76b0cc8-b211-4ce7-b0dc-d5aeeaa4e12c.jpg","index":0,"item":"582d1267-bb1f-43ae-ac3a-81633971057b","keywords":null,"link":"/sport/20250501_szeged-barcelona-ferfi-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","timestamp":"2025. május. 01. 22:49","title":"Megverte a Szeged a BL-címvédőt, de ez sem volt elég a négyes döntőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","shortLead":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","id":"20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8.jpg","index":0,"item":"ce2b2b5f-4d3a-4aef-a584-7b26ddf4937b","keywords":null,"link":"/sport/20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","timestamp":"2025. május. 01. 14:47","title":"Kitiltják a transznemű nőket az angol női focibajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ leggazdagabb embere etikátlan lépést emleget és cáfol, szerinte a lap szándékosan meghamisította a tényeket.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere etikátlan lépést emleget és cáfol, szerinte a lap szándékosan meghamisította a tényeket.","id":"20250501_Elon-Musk-totalisan-kiakadt-miutan-a-Wall-Street-Journal-megirta-hogy-a-Tesla-mar-az-utodjat-keresi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"1237972b-1f15-4834-ba78-27e1cee0264f","keywords":null,"link":"/kkv/20250501_Elon-Musk-totalisan-kiakadt-miutan-a-Wall-Street-Journal-megirta-hogy-a-Tesla-mar-az-utodjat-keresi","timestamp":"2025. május. 01. 13:13","title":"Elon Musk totálisan kiakadt, miután a Wall Street Journal megírta, hogy a Tesla már az utódját keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]