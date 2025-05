Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","shortLead":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","id":"20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6.jpg","index":0,"item":"6ce79598-a45f-4d97-903a-55098a84650e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","timestamp":"2025. május. 13. 19:02","title":"Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort a videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","shortLead":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","id":"20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba.jpg","index":0,"item":"543918a5-7dfe-4906-ae34-c7c534bb4d61","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","timestamp":"2025. május. 12. 14:24","title":"Kamionnal ütközött, kisiklott egy vonat Tiszavasváriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog utazni, ahol találkozik az amerikai elnökkel és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel.","shortLead":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog...","id":"20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a.jpg","index":0,"item":"22b63927-8434-49e7-bd44-0e53ddd1db2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","timestamp":"2025. május. 12. 20:47","title":"A Hamász átadta a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek Edan Alexander túszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is, körülbelül 2000-ig a babakocsikban sokkal kisebb gyerekek ültek, mint most. Ezért a jelenség nyomába eredt, Alina Necșulescu bukaresti pszichológussal is beszélgetett erről. Szeretettel külföldről sorozatunk cikke.","shortLead":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is...","id":"20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25.jpg","index":0,"item":"a42641b2-5c86-431d-8d60-43ddac974264","keywords":null,"link":"/360/20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","timestamp":"2025. május. 13. 18:30","title":"Bukarestben egyre idősebb gyerekek ülnek a babakocsikban – egy leendő nagyapa oknyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","shortLead":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","id":"20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"c0242385-1a1f-4f2a-a99e-b898162d4be4","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","timestamp":"2025. május. 13. 16:06","title":"Román közvélemény-kutatás: a független Dan beérhette a szélsőjobboldali Simiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","shortLead":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","id":"20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7.jpg","index":0,"item":"bce77f45-2ce0-449d-a51a-8d6e8a9499dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Még mindig vannak érthetetlen kínai klónautók, mint ez a Bentley-utánzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584edb0-69eb-417d-863d-2510bf0e3ce7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai miniszterelnök kijelentette: ha Indiát újabb pakisztáni támadás éri, Újdelhi ismét célba veheti a pakisztáni terroristabázisokat, ettől még Iszlámábád nukleáris zsarolása sem rettentheti el.","shortLead":"Az indiai miniszterelnök kijelentette: ha Indiát újabb pakisztáni támadás éri, Újdelhi ismét célba veheti a pakisztáni...","id":"20250513_india-narendra-modi-miniszterelnok-pakisztan-terroristak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3584edb0-69eb-417d-863d-2510bf0e3ce7.jpg","index":0,"item":"f398f041-c1ec-4e12-897d-d4d1caa8859c","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_india-narendra-modi-miniszterelnok-pakisztan-terroristak","timestamp":"2025. május. 13. 06:48","title":"Modi figyelmeztet: Pakisztán csak akkor menekülhet meg az indiai csapásoktól, ha felszámolja terrorista-infrastruktúráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]