[{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra sem tudják kizárni, hogy mesterséges eredetű a vírus.","shortLead":"Továbbra sem tudják kizárni, hogy mesterséges eredetű a vírus.","id":"20250515_NEBIH-ragados-szaj-es-koromfajas-virus-vizsgalat-update","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"b1abf98a-9168-417e-ae4b-473294832bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_NEBIH-ragados-szaj-es-koromfajas-virus-vizsgalat-update","timestamp":"2025. május. 15. 11:32","title":"NÉBIH: Az eddigi vizsgálatok nem igazolták, hogy vendégmunkás vitte be a száj- és körömfájás vírust a kisbajcsi telepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló kanyarójárvánnyal szemben, a hatékony vakcinákat viszont nem javasolta.","shortLead":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló...","id":"20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"9eee6ebe-b3a7-4f41-8829-d1e83f2655fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","timestamp":"2025. május. 15. 06:44","title":"Az Egyesült Államok oltástagadó egészségügyi minisztere senkinek nem ajánlja, hogy egészségügyi tanácsot fogadjon el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16849e5c-0919-4b7d-8c58-ffa6e2639e59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állami tulajdonban lévő Corvinus szépen keresett a részesedés eladásával. A tranzakció szerintük tovább erősíti az állam elköteleződését a telekommunikációs ágazatban.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő Corvinus szépen keresett a részesedés eladásával. A tranzakció szerintük tovább erősíti...","id":"20250516_4iG-reszvenyekre-csereli-a-One-ban-meglevo-reszesedeset-a-magyar-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16849e5c-0919-4b7d-8c58-ffa6e2639e59.jpg","index":0,"item":"c34cb7ad-61d2-4e1a-87b2-6851b7c59bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_4iG-reszvenyekre-csereli-a-One-ban-meglevo-reszesedeset-a-magyar-allam","timestamp":"2025. május. 16. 11:13","title":"4iG-részvényekre cseréli a One-ban meglévő részesedését a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét a közéleti szerepvállalásról, de mostanra belátta, hogy Nagy Ervinnek ez az útja.","shortLead":"A színésznő arról is beszélt, hogy Magyar Péter ellenzéki fordulata előtt többször is próbálta lebeszélni a férjét...","id":"20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4732cc-dd07-48a0-8c73-0b3d2c975dd9.jpg","index":0,"item":"730c99ca-4a94-43bc-b943-7da5b191d253","keywords":null,"link":"/elet/20250515_borbely-alexandra-lehallgatas-telefon-nagy-ervin-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 15. 21:28","title":"Borbély Alexandra szerint lehallgatják az ő és Nagy Ervin telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790444e-458b-430f-a6e3-3c9480604bcb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hummer EV mostantól egy minden korábbinál erősebb új változatban is kapható.","shortLead":"A Hummer EV mostantól egy minden korábbinál erősebb új változatban is kapható.","id":"20250516_sportkocsikent-katapultal-a-legujabb-4-tonnas-villany-hummer-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9790444e-458b-430f-a6e3-3c9480604bcb.jpg","index":0,"item":"8ac8ba77-82a3-4989-a194-3fc69fbace1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_sportkocsikent-katapultal-a-legujabb-4-tonnas-villany-hummer-ev","timestamp":"2025. május. 16. 07:21","title":"Sportkocsiként katapultál a legújabb 4 tonnás villany-Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c55d9-466e-4c9c-8288-5728b62fb039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A skandináv ország külügyminisztériuma a sajtóhoz eljuttatott közleményében megerősítette a hírt, amely szerint egyik dolgozója elhunyt, azonban részleteket nem közölt.","shortLead":"A skandináv ország külügyminisztériuma a sajtóhoz eljuttatott közleményében megerősítette a hírt, amely szerint egyik...","id":"20250516_svedorszag-diplomata-kemkedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42c55d9-466e-4c9c-8288-5728b62fb039.jpg","index":0,"item":"a7c25c3d-766c-4b5c-8147-0b749eddd736","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_svedorszag-diplomata-kemkedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 16. 18:24","title":"Svédországban holtan találtak egy magas rangú diplomatát, akit korábban kémkedés gyanújával vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi önmagát. A folyamat azonban nem világos, főként az, hogy mit kapnak ezért a kurdok, miért épp most tette le a fegyvert a PKK. Az már inkább átlátható, hogy mit nyer ezzel Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi...","id":"20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5.jpg","index":0,"item":"f9ffbb85-d6d9-4155-b7b9-7b417496d694","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","timestamp":"2025. május. 15. 15:40","title":"Stabilizálhatja a Közel-Keletet a váratlan fordulat Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7c4b8e-760b-48b6-8ff1-e14da4b5c443","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány a pénzmosás elleni nemzetközi jogszabályok kiforgatásával használja fel azt a létező intézményrendszert, amellyel el tud hallgattatni bármilyen kritikus hangot. Azt a jogszabályt, amelyet a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására találtak ki. Egy szakértővel beszélgettünk a kockázatokról.","shortLead":"A kormány a pénzmosás elleni nemzetközi jogszabályok kiforgatásával használja fel azt a létező intézményrendszert...","id":"20250516_Lex-Putyin-szuverenitasvedelmi-hivatal-atlathatosagi-torveny-penzmosas-elleni-torveny-eltiltas-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca7c4b8e-760b-48b6-8ff1-e14da4b5c443.jpg","index":0,"item":"7fba866d-96a3-4010-b939-2cd388cbde03","keywords":null,"link":"/360/20250516_Lex-Putyin-szuverenitasvedelmi-hivatal-atlathatosagi-torveny-penzmosas-elleni-torveny-eltiltas-vallalkozas","timestamp":"2025. május. 16. 09:33","title":"Lex Putyin: a Szuverenitásvédelmi Hivatal akár vállalkozásokat is kipécézhet, hogy ellehetetlenítse őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]