[{"available":true,"c_guid":"bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli, hogy egy tagállam csatlakozásáról a parlamentnek és nem népszavazásnak kell döntenie, már csak azért is, mert utóbbi esetben Magyarország sem került volna be az unióba.","shortLead":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli...","id":"20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9.jpg","index":0,"item":"b0c37c64-3da6-4d7c-ac47-6c3fa8108a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","timestamp":"2025. május. 21. 09:58","title":"Volt fideszes EP-képviselő: Feltételek és határidők ismerete nélkül azt mondani, hogy nem vesszük fel Ukrajnát, komoly politikai hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","shortLead":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","id":"20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82.jpg","index":0,"item":"903d1bc6-6631-46c7-b473-75e152b72fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","timestamp":"2025. május. 21. 11:55","title":"A Szepesi család Tiborczhoz köthető cégnek adta el a balatoni ötcsillagos BalaLand Hotel részesedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","id":"20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156.jpg","index":0,"item":"50ca46ab-e0db-4c2b-952a-ac79deb17480","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","timestamp":"2025. május. 20. 09:21","title":"Kínzás a tiszalöki börtönben: csilis kesztyűvel vizsgált aranyeret az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6707e96-c46b-4336-a564-60d1d54281a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal Scarlett Johansonnak kell megoldania, hogy az elszabadult őslények ne irtsanak ki mindenkit.","shortLead":"Ezúttal Scarlett Johansonnak kell megoldania, hogy az elszabadult őslények ne irtsanak ki mindenkit.","id":"20250520_jurassic-world-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6707e96-c46b-4336-a564-60d1d54281a9.jpg","index":0,"item":"9b6e5286-31bf-4ce9-be60-bd57ea0883d1","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_jurassic-world-trailer","timestamp":"2025. május. 20. 14:51","title":"Újra gyilkolnak a dinoszauruszok: megjelent a Jurassic World látványos trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok mobiltelefonjaira.","shortLead":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok...","id":"20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0.jpg","index":0,"item":"252d80c2-27e9-49a1-81f6-6cf219430c62","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","timestamp":"2025. május. 20. 12:29","title":"Mostantól a kormány már a lenémított telefonokra is küldhet értesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el időben a kifutópályát.","shortLead":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el...","id":"20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a.jpg","index":0,"item":"79a104f0-6b94-4e29-b365-bbcb39866263","keywords":null,"link":"/elet/20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","timestamp":"2025. május. 20. 10:11","title":"„Bocsánat, azt hittem…” – mondta a légiirányító, miután majdnem tömegkatasztrófa történt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e519e3de-6ccb-46f5-afbb-a1a1d4842fd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság már hétfőn, Franciaországgal és Kanadával közös közleményben ítélte el az újabb gázai hadműveletet indító Izraelt.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már hétfőn, Franciaországgal és Kanadával közös közleményben ítélte el az újabb gázai...","id":"20250520_Nagy-Britannia-szbadkereskedelmi-targyalasok-izrael-felfuggesztes-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e519e3de-6ccb-46f5-afbb-a1a1d4842fd8.jpg","index":0,"item":"3c772f27-a09e-4e78-8a9b-2182b17ba66b","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Nagy-Britannia-szbadkereskedelmi-targyalasok-izrael-felfuggesztes-gaza","timestamp":"2025. május. 20. 19:40","title":"Nagy-Britannia felfüggesztette a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Izraellel az újabb gázai offenzíva miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","shortLead":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","id":"20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214.jpg","index":0,"item":"d434b21f-e8c9-4d03-8a9b-7dabb985bdf0","keywords":null,"link":"/elet/20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","timestamp":"2025. május. 21. 14:59","title":"Csecsemőknek kifejlesztett vakcinával harcolnak a kankó ellen Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]