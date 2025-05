Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","shortLead":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","id":"20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02.jpg","index":0,"item":"f8828017-bb72-4353-9588-60d643e26f0c","keywords":null,"link":"/elet/20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","timestamp":"2025. május. 21. 19:48","title":"Nyomoz a rendőrség, mert valaki Delhusa Gjon szabálytalan parkolásán gúnyolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","shortLead":"Borászata és étterme már van L. Simon Lászlónak.","id":"20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed8433a6-1a46-42ef-977f-ba6fd7a5ac64.jpg","index":0,"item":"5bcfe528-7e04-4819-8137-1524a3e4b9b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_l-simon-laszlo-kapolnasnyek-sorfozde","timestamp":"2025. május. 21. 12:59","title":"Uniós támogatással épült sörfőzdével bővült a fideszes kultúrpolitikus cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás négyzetméteréért átlagosan 1,68 millió forintot kell már kicsengetni.","shortLead":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás...","id":"20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619.jpg","index":0,"item":"6824fa72-219c-4d0d-90ad-b94f5ed262da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","timestamp":"2025. május. 21. 13:18","title":"1,68 millió forint négyzetméterenként – hirdetési ár felett vittek el majdnem minden ötödik ingatlant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Külföldi beavatkozásra és illegális kampányfinanszírozásra hivatkozva óvja meg a román elnökválasztás eredményét George Simion szélsőjobboldali jelölt.","shortLead":"Külföldi beavatkozásra és illegális kampányfinanszírozásra hivatkozva óvja meg a román elnökválasztás eredményét George...","id":"20250520_Alkotmanybirosagnal-ovja-meg-George-Simion-a-roman-elnokvalasztas-eredmenyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"eefd91db-6330-4927-a12d-c9c0a4eb7d46","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Alkotmanybirosagnal-ovja-meg-George-Simion-a-roman-elnokvalasztas-eredmenyet-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 20:19","title":"Alkotmánybíróságnál tiltakozik George Simion a román elnökválasztás eredménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktornak mintha elfelejtettek volna szólni erről. ","shortLead":"Orbán Viktornak mintha elfelejtettek volna szólni erről. ","id":"20250521_Szijjarto-Helyes-dontes-volt-hogy-semmilyen-modon-nem-avatkozunk-be-a-roman-valasztasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"8f7e1e5e-6535-40dc-9ea3-a4be6cb382a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Szijjarto-Helyes-dontes-volt-hogy-semmilyen-modon-nem-avatkozunk-be-a-roman-valasztasba","timestamp":"2025. május. 21. 16:08","title":"Szijjártó: Helyes döntés volt, hogy semmilyen módon nem avatkozunk be a román választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","shortLead":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","id":"20250522_ksh-beruhazas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237.jpg","index":0,"item":"0f914c31-f387-4d24-a1d1-da8314decc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_ksh-beruhazas-statisztika","timestamp":"2025. május. 22. 08:40","title":"Ez sem repülőrajt: 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]