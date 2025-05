Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották az együttes leggyengébb láncszemének.","shortLead":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották...","id":"20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05.jpg","index":0,"item":"9b5e8bd6-7788-4246-9265-9fc58e97c0b6","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","timestamp":"2025. május. 24. 07:24","title":"Laár András a KFT-ről: Látni nem akarom ezt a három embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","shortLead":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","id":"20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c.jpg","index":0,"item":"02b2720c-2f3d-477e-91bb-e6181d9bcfda","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","timestamp":"2025. május. 24. 20:43","title":"Akkora a hőség az Emírségekben, hogy két nap alatt kétszer dőlt meg a 50 fok fölötti havi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy jelentős kedvezményes vehetnek igénybe június végéig.","shortLead":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy...","id":"20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3.jpg","index":0,"item":"73a7aa64-ec2c-4627-9eb3-d64b904f4171","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","timestamp":"2025. május. 24. 08:03","title":"120 tévécsatornát kap most ingyen, meg egy rakás filmet és sorozatot, akinek LG tévéje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","shortLead":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","id":"20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b.jpg","index":0,"item":"5f0b60d7-b605-4742-b834-941088bfaea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","timestamp":"2025. május. 24. 21:14","title":"Titokban forgatott, rezsimellenes iráni film kapta az Arany Pálmát Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 24. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e22b4f8-b2d0-4431-8f15-d4b6ace0c121","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A német zöldpárti Daniel Freund a magyar ellehetetlenítési törvény miatt fellármázza az EP-képviselőket, de ezen túlmenően, immár a liberális Moritz Körnerrel az oldalán kezdeményezte, hogy Németország járjon közbe a magyar szavazati jog részleges megvonása érdekében","shortLead":"A német zöldpárti Daniel Freund a magyar ellehetetlenítési törvény miatt fellármázza az EP-képviselőket, de ezen...","id":"20250524_daniel-freund-magyar-szavazati-jog-megvonasa-az-eu-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e22b4f8-b2d0-4431-8f15-d4b6ace0c121.jpg","index":0,"item":"9057146e-6130-4864-b9f3-459f5d02505c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_daniel-freund-magyar-szavazati-jog-megvonasa-az-eu-ban","timestamp":"2025. május. 24. 09:53","title":"Német képviselők a magyar szavazati jog megvonását akarják elérni az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt, aki a vidéki prókátor furfangjával kovácsolt koalíciót.","shortLead":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt...","id":"20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69.jpg","index":0,"item":"72b39891-1527-4c92-9982-c35f2c3cbc62","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","timestamp":"2025. május. 24. 13:00","title":"Vespával jár és szaxofonozik a kisvárosból érkezett osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","shortLead":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","id":"20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"2a226759-3fc1-4d02-974a-bf9a9544d180","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","timestamp":"2025. május. 24. 16:30","title":"Fegyelmi eljárást kezdeményez Semjén Zsolttal és Latorcai Jánossal szemben a KDNP lemondott elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]