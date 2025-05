Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb változás, hogy már az idén odaítélt 1 százalékos felajánlásokat is bukják azok a szervezetek, akik még fel sem kerültek a kormány ellenséglistájára.","shortLead":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb...","id":"20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef.jpg","index":0,"item":"aef7714b-953e-4e9a-bbde-3bedebd47f89","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:54","title":"A már felajánlott 1 százalékot sem kapnák meg a szervezetek, akiket majd ezután vesznek a tiltólistára – így szigorítanák az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány a Balatonnál. A szakképzett munkavállalók korábban elképzelhetetlen elvárásokkal állnak elő.","shortLead":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány...","id":"20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1.jpg","index":0,"item":"08a76b20-6166-4a3c-95a1-67a52516ad08","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","timestamp":"2025. május. 27. 08:56","title":"Idénymunka a Balatonnál: milliós fizetés, panorámás szoba, masszőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","shortLead":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","id":"20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1.jpg","index":0,"item":"fec0d5ab-7bd9-486b-aa03-1e061327bb6c","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","timestamp":"2025. május. 27. 14:59","title":"Végelszámolás alá került Muri Enikő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","shortLead":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","id":"20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888.jpg","index":0,"item":"f90787e7-b88d-4956-b29a-6132df5f9059","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. május. 27. 13:02","title":"Nagyot zuhant Orbán Sára cégének árbevétele, a profitját viszont megduplázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami a legtöbb felhasználónál működhet.","shortLead":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami...","id":"20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"6a654358-19cd-46cc-a0cd-4ccbc90399f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","timestamp":"2025. május. 27. 14:03","title":"Nem tölt be a Samsung mobilja frissítés után? Itt a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a668a1e-a119-468f-b9f1-b676db88caa8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy gyerek is van a súlyos sérültek között. ","shortLead":"Egy gyerek is van a súlyos sérültek között. ","id":"20250527_Rendorseg-szerint-nem-terrorcselekmeny-tortent-Liverpoolban-27-serultet-vittek-korhazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a668a1e-a119-468f-b9f1-b676db88caa8.jpg","index":0,"item":"fb78d98f-040a-442b-9997-52a3d98c5beb","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Rendorseg-szerint-nem-terrorcselekmeny-tortent-Liverpoolban-27-serultet-vittek-korhazba","timestamp":"2025. május. 27. 05:14","title":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt Liverpoolban, 27 sérültet vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]