[{"available":true,"c_guid":"2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","shortLead":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","id":"20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687.jpg","index":0,"item":"f0177d4d-e716-4f70-832b-73a13a873be0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","timestamp":"2025. június. 10. 06:42","title":"Már csaknem húsz iráni városban tilos kutyát sétáltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. Jelenleg legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi előnnyel kecsegtet.","shortLead":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai...","id":"20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a.jpg","index":0,"item":"3b97221e-0b20-4990-9e40-8bc4de3bc6ee","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","timestamp":"2025. június. 10. 11:45","title":"100 százalékosnak ígért Aranykupolát vonnak az USA fölé: mit fog tudni, miért nehéz megcsinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d","c_author":"Balizs Benedek ","category":"itthon","description":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán Viktor volt az ötletgazdája, majd a minap szakított a miniszterelnök kedvenc újságjával is Kubatov Gábor. Pillanatnyi csapkodás vagy átgondolt lépés ez a Fidesz alelnökétől?","shortLead":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán...","id":"20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d.jpg","index":0,"item":"79d56c05-6088-4f3c-bb2f-996d267d6b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 14:44","title":"Kubatov lázadása azt üzeni, hogy Orbán valójában nem ért hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","shortLead":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","id":"20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac.jpg","index":0,"item":"b9f1800d-a93f-4b01-bccf-cd5e4b83245c","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","timestamp":"2025. június. 09. 19:22","title":"Füstöt érzékeltek, kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestről indult repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési köre, és amíg kiderült, hogy Brüsszel felfüggeszti a túlzottdeficit-eljárást. Az államadósság-kezelő ezermilliárd forinttal növeli a devizatartozást – ha már az infláció miatt úgysem lehet engedni a forint leértékelődését.","shortLead":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi...","id":"20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"2e5deb2d-41ce-4836-8ad1-92c6cf9f76de","keywords":null,"link":"/360/20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","timestamp":"2025. június. 11. 06:30","title":"Az ipari brüsszelezés közben a kormány bevezeti az eurót – saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","shortLead":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","id":"20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a.jpg","index":0,"item":"4732aa53-871b-4d64-b882-df7a12ad2ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","timestamp":"2025. június. 10. 10:30","title":"Újabb komoly orosz dróntámadás érte Ukrajnát, egy szülészetet is eltaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","shortLead":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","id":"20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364.jpg","index":0,"item":"d3d2c8df-37dc-43f8-a3c2-bdd2cbee24b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","timestamp":"2025. június. 10. 18:34","title":"Rasszista zavargás tört ki egy észak-írországi városban, az összecsapásokban 15 rendőr sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]