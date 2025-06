Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ad3a100-0b14-448f-b065-c0eb4effa4d9","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az OTP Junior új vállalkozói műsora rávilágít, milyen készségek szükségesek egy fiatalnak ahhoz, hogy ne csak álmodjon a vállalkozásról, el is tudja indítani azt. Június 18-án indul a Piacralépők, ahol tíz formáció versenyez gyakorlati kihívásokon keresztül, szakmai mentorokkal az oldalukon. A 10 millió forintos fődíj mellett olyan tudással is gazdagodnak, ami a piacon ma felbecsülhetetlen.","shortLead":"Az OTP Junior új vállalkozói műsora rávilágít, milyen készségek szükségesek egy fiatalnak ahhoz, hogy ne csak álmodjon...","id":"20250611_OTP-junior_piacralepok_vallalkozas_youtube_sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ad3a100-0b14-448f-b065-c0eb4effa4d9.jpg","index":0,"item":"0bf222ca-ecd9-4724-9aaa-5bef45dbbb55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250611_OTP-junior_piacralepok_vallalkozas_youtube_sorozat","timestamp":"2025. június. 12. 07:30","title":"Most ők lépnek piacra – Indul az OTP Junior új vállalkozói műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","shortLead":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","id":"20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd.jpg","index":0,"item":"5bdfe981-26bf-4de9-8afe-98dec579da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","timestamp":"2025. június. 12. 09:14","title":"Súlyosabb büntetést kapott az istállóban rabszolgákat tartó házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","shortLead":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","id":"20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35.jpg","index":0,"item":"380061fa-e651-47f1-aaca-6f6ea6a09610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","timestamp":"2025. június. 11. 11:51","title":"Tizenöt éves, és kétmilliót kérnek érte – ilyen a legátlagosabb használt autó a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak úgy, hogy fizetni sem kell érte.","shortLead":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak...","id":"20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0.jpg","index":0,"item":"0bec1ea6-b469-4c63-b011-fbb58c6a4d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","timestamp":"2025. június. 11. 08:03","title":"Samsung tévéje van? Lehet, hogy most ingyen kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","shortLead":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","id":"20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a.jpg","index":0,"item":"ac0f0045-3dff-4c3f-875a-0496f0b918b9","keywords":null,"link":"/sport/20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","timestamp":"2025. június. 12. 20:43","title":"Kevin De Bruyne a Napoliban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit a fürdőruhán felül.","shortLead":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit...","id":"20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3.jpg","index":0,"item":"8af30377-bb8b-40c3-8faa-b0ceb5959152","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","timestamp":"2025. június. 11. 21:29","title":"Szíriában kötelezővé tették a strandon a burkinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ec210-379c-40a2-8680-3a378be42fa9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több Pixel 6a okostelefonról is érkezett beszámoló az elmúlt időszakban, már a Google is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Több Pixel 6a okostelefonról is érkezett beszámoló az elmúlt időszakban, már a Google is megszólalt az ügyben.","id":"20250612_google-pixel-6a-akkumulator-tulmelegedes-tuz-szoftverfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db0ec210-379c-40a2-8680-3a378be42fa9.jpg","index":0,"item":"f706f9f0-06c2-4788-992d-3ad3d05a368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_google-pixel-6a-akkumulator-tulmelegedes-tuz-szoftverfrissites","timestamp":"2025. június. 12. 15:03","title":"Gyulladásig melegedhet a Google mobilja, erre számíthat, ha ilyenje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","shortLead":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","id":"20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78.jpg","index":0,"item":"324c8cbc-a6c7-4f12-80cc-444c2648e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","timestamp":"2025. június. 11. 14:50","title":"Zöld féklámpát kaphatna a kocsik eleje, így a gyalogosok látnák, ha az autós fékez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]