[{"available":true,"c_guid":"7f7e4cc7-c832-4ae1-b815-777970f4b92b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több szerv is vizsgálódik, meg kell várni ennek a végét – mondta a parlamentben a gránátbalesetről Vargha Tamás, a honvédelmi tárca miniszterhelyettese, akit az MSZP-s Gurmai Zita kérdezett. Az ellenzéki politikus szerint 82 napja hallgatnak és hazudnak.","shortLead":"Több szerv is vizsgálódik, meg kell várni ennek a végét – mondta a parlamentben a gránátbalesetről Vargha Tamás...","id":"20250611_Csaknem-3-honap-eltelt-de-meg-nincs-gyanusitottja-az-ujdorogdi-granatbalesetnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f7e4cc7-c832-4ae1-b815-777970f4b92b.jpg","index":0,"item":"e69774a9-de32-44e7-9ede-63ac7221376b","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Csaknem-3-honap-eltelt-de-meg-nincs-gyanusitottja-az-ujdorogdi-granatbalesetnek-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:23","title":"Csaknem 3 hónap eltelt, de még nincs gyanúsítottja az újdörögdi gránátbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János ","category":"360","description":"Rendszerének kiépítése óta első ízben kénytelen Orbán Viktor szembesülni azzal, hogy kétharmados többsége ellenére nem tudja keresztülvinni az akaratát. Az ellehetetlenítési törvény megszavazásának őszre halasztása kínos vereség számára, pedig az elmúlt időszak folyamatai után kódolható volt a belső ellenállás is.","shortLead":"Rendszerének kiépítése óta első ízben kénytelen Orbán Viktor szembesülni azzal, hogy kétharmados többsége ellenére nem...","id":"20250611_hvg-Onkentes-kenyszer-visszavonulas-fidesz-atlathatosag-tisza-lanczi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"b4f17da8-9c0a-4729-82c5-ace7853f6796","keywords":null,"link":"/360/20250611_hvg-Onkentes-kenyszer-visszavonulas-fidesz-atlathatosag-tisza-lanczi","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Rogán kedvenc szappanoperáját kaszálta el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","shortLead":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","id":"20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b.jpg","index":0,"item":"14941552-78f4-4e2e-a90b-83d63b2e177f","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","timestamp":"2025. június. 12. 06:40","title":"A reklámpiacon is szőnyegbombázással érne fel az „átláthatósági” törvénytervezet elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még egyiket sem sikerült megoldani. A kormánynak mindenesetre nem érdeke csődbe vinni Budapestet – mondta Vitézy Dávid, akivel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a HVG közéleti podcastjában.","shortLead":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még...","id":"20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b.jpg","index":0,"item":"bfed2157-0e5b-491c-b61a-44ebd9fdad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:23","title":"Lázár János a gyűlöletkeltő turnéját arra használja, hogy elterelje a figyelmet minisztériuma totális kudarcáról – Vitézy Dávid a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","shortLead":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","id":"20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98.jpg","index":0,"item":"6dd74a40-315a-4a9f-9e2e-ae12fb19efbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","timestamp":"2025. június. 13. 07:28","title":"Zuhant a forint, miután Izrael megtámadta Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","shortLead":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","id":"20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3.jpg","index":0,"item":"def37b03-b896-447b-beaf-bce6ace1e75d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","timestamp":"2025. június. 11. 11:45","title":"22 milliárd forintos kutatási központot adott át a Samsung SDI akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce403d1a-2cc1-4110-a0d9-bd152a971d90","c_author":"Földes Márton","category":"gazdasag","description":"A magyar védelmi ipari érdekeltségeket tömörítő állami N7-től a 4iG vesz többségi tulajdonrészt kilenc kiemelten fontos vállalatban.","shortLead":"A magyar védelmi ipari érdekeltségeket tömörítő állami N7-től a 4iG vesz többségi tulajdonrészt kilenc kiemelten fontos...","id":"20250611_Privatizaljak-a-magyar-hadiipar-ekkoveit-jon-a-4iG-N7-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce403d1a-2cc1-4110-a0d9-bd152a971d90.jpg","index":0,"item":"d46ac6b1-6c11-4a4a-bc63-9f810eb4a303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Privatizaljak-a-magyar-hadiipar-ekkoveit-jon-a-4iG-N7-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 17:08","title":"Privatizálják a magyar hadiipar ékköveit, jön a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni egy kiadó lakásért, de 200 ezer alatti kerületek is vannak. A vidéki városok közül Debrecenben volt a legdrágább a lakásbérlés májusban.","shortLead":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni...","id":"20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb.jpg","index":0,"item":"a1fb1a73-be83-42c8-a36c-ee331d3eafb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","timestamp":"2025. június. 12. 12:20","title":"Tíz éve nem volt ilyen május: olcsóbb lett a pesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]