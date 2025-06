Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6546b534-ac9c-4f9f-8eec-1e22dea457a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi 20 éve él Londonban, testvére is a repülőgépen ült. ","shortLead":"A férfi 20 éve él Londonban, testvére is a repülőgépen ült. ","id":"20250612_repulogep-baleset-katasztrofa-india-london-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6546b534-ac9c-4f9f-8eec-1e22dea457a0.jpg","index":0,"item":"9a55bed3-c77a-4f9a-8e43-a1b710e43349","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogep-baleset-katasztrofa-india-london-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 16:49","title":"„Amikor magamhoz tértem, testek hevertek mindenfelé” – találtak egy túlélőt az indiai repülőbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","shortLead":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","id":"20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35.jpg","index":0,"item":"380061fa-e651-47f1-aaca-6f6ea6a09610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","timestamp":"2025. június. 11. 11:51","title":"Tizenöt éves, és kétmilliót kérnek érte – ilyen a legátlagosabb használt autó a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kifogott rajtuk a mérőszalag.","shortLead":"Kifogott rajtuk a mérőszalag.","id":"20250611_A-Metropol-megmerte-hogy-17-centi-szelesek-az-ulesek-a-metron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080.jpg","index":0,"item":"65b7fbeb-30a4-403d-8400-d712b0732fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_A-Metropol-megmerte-hogy-17-centi-szelesek-az-ulesek-a-metron","timestamp":"2025. június. 11. 20:08","title":"A Metropol megmérte, hogy 17 centi szélesek az ülések a metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","shortLead":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","id":"20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"18a8b71d-ea62-4432-a47a-ba43f2232630","keywords":null,"link":"/elet/20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","timestamp":"2025. június. 11. 09:16","title":"Íme két pofonegyszerű módszer, hogy visszanyerjük az irányítást a figyelmünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.","shortLead":"Csak egy összefoglalót tettek elérhetővé, a teljes dokumentumot a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozzák...","id":"20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd8e75ce-73ec-4420-be07-156af8c96194.jpg","index":0,"item":"f9abb2f8-e881-4eee-980f-d5bf5d7beb28","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kovacs-Koko-Istvanek-nem-adjak-ki-a-bokszszovetseg-elozo-vezeteserol-szolo-atvilagitas-eredmenyet","timestamp":"2025. június. 11. 07:36","title":"Kovács Kokó Istvánék nem adják ki a bokszszövetség előző vezetéséről szóló átvilágítás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok elhatárolódott a támadástól. A konfliktus legfrissebb fejleményei percről percre.","shortLead":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok...","id":"20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6.jpg","index":0,"item":"59ac0958-eeb1-4957-b004-a479cfa3e495","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 05:15","title":"Izraeli támadás az iráni nukleáris létesítmények ellen, az USA elhatárolódott – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány mellett működő védelmi, tudományos és technológiai kutatóintézet (DSTL) fejlesztette ki hadiipari partnervállalatokkal közösen.","shortLead":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány...","id":"20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22.jpg","index":0,"item":"5c8fe7d4-640f-4d44-a76a-cd4239aae393","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Titkos orosz szenzorokat találtak a vizekben, különleges robotokat vet be a brit haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdeee24-07f5-4bf4-bc20-3db68e4174e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Senki nem vette észre, hogy a kislány ottmaradt a harmincfokos buszon, végül a gyerek oldotta meg a helyzetet a kalapáccsal.","shortLead":"Senki nem vette észre, hogy a kislány ottmaradt a harmincfokos buszon, végül a gyerek oldotta meg a helyzetet...","id":"20250611_busz-heteves-kislany-osztalykirandulas-tata-ablakot-tores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfdeee24-07f5-4bf4-bc20-3db68e4174e1.jpg","index":0,"item":"59638913-4552-4cad-9a1e-a3c86c2922a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_busz-heteves-kislany-osztalykirandulas-tata-ablakot-tores","timestamp":"2025. június. 11. 17:19","title":"A buszon felejtettek egy hétéves kislányt az osztálykirándulás után Tatán, az ablakot betörve jutott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]