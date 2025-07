Újraindította Washington az ukrajnai fegyverszállításokat

A Pentagon szerdán újraindította a fegyverszállításokat Ukrajnának – írja az AP amerikai tisztviselőkre hivatkozva. Washington egy hete függesztette fel Kijevnek egyes fegyverek, illetve lőszerek szállítását.

Az AP szerint 155 mm-es tüzérségi lőszert és a HIMARS-rendszerekből indítható GMLRS-rakétákat küldenek, azt azonban még nem tudni, hogy mikor érkeznek meg a szállítmányok Ukrajnába.

Szerdán egy névtelenül nyilatkozó tisztviselő a Fehér Házból azt mondta, hogy soha nem volt „szünet” a szállítmányokban, hanem felülvizsgálatot végeztek annak érdekében, hogy az amerikai katonai támogatás összhangban legyen a védelmi stratégiájukkal.

Az nem derült ki egyelőre, hogy mi a helyzet a Patriot-rakétákkal, ami létfontosságú Kijev légvédelme szempontjából, mivel csak ezekkel lehet lelőni az orosz ballisztikus rakétákat.

Trump a hétvégén gondolta meg magát a fegyverszállítmányokkal kapcsolatban, miután beszélt Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel is. Szóba került, hogy az európai országok is besegíthetnének a Patriotok szállításába, beszállnának a költségekbe, és akár ütegeket is átadhatnának Kijevnek.

Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egy nappal azután beszélt egymással telefonon, hogy Washington leállította a fegyverszállításokat. Utána az amerikai elnök azt mondta, nem elégedett Putyin viselkedésével.

Kedden maga Trump is azt állította, hogy a szállítmányok leállítását nem ő rendelte el. A dolog azért is különös, mert nem ez az első alkalom, hogy látszólag Pete Hegseth a saját szakállára hoz meg olyan döntéseket, amelyek komoly hatással lehetnek az amerikai külpolitikai érdekekre.