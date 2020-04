Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést, ráadásul úgy gondolja, ennek egészségügyileg sincs értelme.","shortLead":"A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést...","id":"20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc36318-0538-4106-96e5-8d58c2cbfafc","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_ryanair_kozepso_ules_uresen_hagyasa","timestamp":"2020. április. 26. 18:36","title":"\"Hülye ötlet\" – A Ryanair inkább nem repül, de nem hagyja üresen a középső ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","shortLead":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de021a6c-8e2d-4918-b424-e163ad441e5d","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","timestamp":"2020. április. 28. 11:29","title":"Elmarad idén a FEZEN, de valamire készülnek a szervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Schanda Tamás, az ITM államtitkára beszélt a törzs keddi tájékoztatóján. Müller Cecília pedig azt mondta, minden bizodalmuk megvan abban, hogy eljön az egyensúlyi helyzet, amikor nem növekszik majd jelentősen az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Erről Schanda Tamás, az ITM államtitkára beszélt a törzs keddi tájékoztatóján. Müller Cecília pedig azt mondta, minden...","id":"20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8cb9cd-84dc-4a7d-92b1-bfe37701a74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","timestamp":"2020. április. 28. 11:23","title":"Operatív törzs: Ha kell, az állam fog munkát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d1936e-b7c1-4458-8709-8102def27120","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába szerette volna a főpolgármester leállítani a Városliget további beépítését, a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva törvényben akadályozta meg az ellenállást. Így a járvány alatt is nagy tempóban épül a Zene Háza, és a miniszterelnök célja pedig nem lehet más, mint az egész múzeumi negyed befejezése az eredeti tervek szerint.","shortLead":"Hiába szerette volna a főpolgármester leállítani a Városliget további beépítését, a kormány a veszélyhelyzetre...","id":"202017__a_magyar_zene_haza__ligetprojekt__latvanyterv__atlatszo_falak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d1936e-b7c1-4458-8709-8102def27120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3224ee-25f7-4282-b7b9-36558e0f0224","keywords":null,"link":"/360/202017__a_magyar_zene_haza__ligetprojekt__latvanyterv__atlatszo_falak","timestamp":"2020. április. 28. 13:00","title":"Erővel próbálja Orbán letolni Karácsony torkán az egész Liget-projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6005e68-bdcc-47cd-bc0e-c2bfeca94e36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első példányokat várhatóan az ősz elején vehetik majd át a vásárlók.","shortLead":"Az első példányokat várhatóan az ősz elején vehetik majd át a vásárlók.","id":"20200428_48_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_toyota_yaris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6005e68-bdcc-47cd-bc0e-c2bfeca94e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e110ff2-2b60-4d25-a58f-3e7c4703df61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_48_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_toyota_yaris","timestamp":"2020. április. 28. 07:59","title":"4,8 millió forinttól indul itthon a teljesen új Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","shortLead":"A Clark Ádám téren tartott demonstráción most többen vettek részt, így a rendőrség is nagyobb erővel volt jelen.","id":"20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89be7a0-3ab2-4801-be98-8af8bbac0676","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_orban_viktor_tuntetes_dudalas_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 27. 18:12","title":"Orbán ellen dudáltak, a rendőrség igazoltatta és megbírságolta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus megfékezéséért, a kormánynak lépnie kell – írta a főpolgármester.","shortLead":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus...","id":"20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fadaf0-a09d-41ef-b94f-f02e6cdb9dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","timestamp":"2020. április. 28. 07:49","title":"Levélben kér Karácsony Orbántól több koronavírus-tesztelést és kötelező maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","shortLead":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","id":"202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1d365-5890-48a0-9720-325203ee5e04","keywords":null,"link":"/360/202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","timestamp":"2020. április. 27. 16:30","title":"Különleges és még különlegesebb jogrend: nem csak diktatúrákban fordul elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]