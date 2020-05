Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","shortLead":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","id":"20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ef6f3f-8bdf-4dea-baa1-234059c4d281","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","timestamp":"2020. május. 15. 21:33","title":"Tüntetni hívja a híveit Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselők szerdán tárgyalni kezdhetnek az egyszer használatos műanyagok betiltásáról.\r

","shortLead":"A képviselők szerdán tárgyalni kezdhetnek az egyszer használatos műanyagok betiltásáról.\r

","id":"20200517_Huszonegy_eloterjesztesrol_szavaz_a_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b97755-7055-4314-895c-cdfb9c82019c","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Huszonegy_eloterjesztesrol_szavaz_a_parlament","timestamp":"2020. május. 17. 15:01","title":"Huszonegy előterjesztésről szavaz jövő kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig közölt adatok alapján a román gazdaság növekedése volt az egész EU-ban a legnagyobb, a magyar a negyedik.","shortLead":"Az eddig közölt adatok alapján a román gazdaság növekedése volt az egész EU-ban a legnagyobb, a magyar a negyedik.","id":"20200515_eu_gdp_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722a64aa-79aa-45ab-af24-fc21531ee447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_eu_gdp_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 15. 15:48","title":"Óriásit esett az európai gazdaság, ahogy ideért a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A részvényárak mozgásán sokat lehetett keresni – és bukni – az elmúlt hetekben, ám a magyar amatőrök óvatosak lettek. A járvány okozta pánik után a tőzsdézés megszállottjai újra beszámolhatnak sikereikről is az internetes fórumokon, a kudarcaik feldolgozásában viszont továbbra is egyedül maradnak. ","shortLead":"A részvényárak mozgásán sokat lehetett keresni – és bukni – az elmúlt hetekben, ám a magyar amatőrök óvatosak lettek...","id":"202020__amator_tozsdezok__magyar_lelek__remego_kez__a_parkett_ordogei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd1185-2dcd-49fa-bfb8-d09710d9f1eb","keywords":null,"link":"/360/202020__amator_tozsdezok__magyar_lelek__remego_kez__a_parkett_ordogei","timestamp":"2020. május. 16. 08:15","title":"Van olyan magyar kisbefektető, akinek nyereséget hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három újabb beteg halt meg koronavírusban Magyarországon, hétfőn elkezdődnek a lazítások Budapesten is. Az operatív törzs a járvány legfrissebb fejleményeiről tájékoztatott. ","shortLead":"Három újabb beteg halt meg koronavírusban Magyarországon, hétfőn elkezdődnek a lazítások Budapesten is. Az operatív...","id":"20200517_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c22d7fc-381a-4509-8ea7-bc230c0139bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2020. május. 17. 11:09","title":"Operatív törzs: Az áprilisi gazdasági adatok letaglózóak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal vágott vissza Orbán Viktornak, hogy figyeljenek oda, mi történik a kórházakban.","shortLead":"A főpolgármester azzal vágott vissza Orbán Viktornak, hogy figyeljenek oda, mi történik a kórházakban.","id":"20200516_Karacsony_Orulok_hogy_a_kormany_vegre_osszeszedte_a_batorsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8858a2-c6d7-4f98-888d-d459e7d3f68f","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Karacsony_Orulok_hogy_a_kormany_vegre_osszeszedte_a_batorsagat","timestamp":"2020. május. 16. 14:34","title":"Karácsony: Örülök, hogy a kormány végre összeszedte a bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig eltűntek.","shortLead":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig...","id":"20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aacb7ff-3cdf-4d30-84fa-30a199dc1342","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","timestamp":"2020. május. 17. 13:03","title":"Mi lesz most a zuckerberges GIF-ekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek környékei érintettek a legsúlyosabban.","shortLead":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek...","id":"20200515_europai_felmelegedes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c134a-47af-4724-b638-65aa64a01477","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_europai_felmelegedes_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 17:28","title":"Egy kutatás szerint 4 fokkal nőtt Budapest átlaghőmérséklete 50 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]