[{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb óvatossággal kéretik kezelni a foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat, az azokat övező bizalmatlansághoz a költségvetés átláthatatlansága is hozzájárul – figyelmeztet a HVG-nek írt elemzésében Katona Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke.","shortLead":"Egyre nagyobb óvatossággal kéretik kezelni a foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat, az azokat övező...","id":"20200520_Nem_art_fenntartassal_kezelni_a_friss_statisztikai_adatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a93c39b-3b7c-46dc-9431-dcbdb5230b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_art_fenntartassal_kezelni_a_friss_statisztikai_adatokat","timestamp":"2020. május. 20. 15:05","title":"Nem árt fenntartással kezelni a friss magyar statisztikai adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","shortLead":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","id":"20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed0e838-071c-405f-a57a-086f030884cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. május. 20. 18:33","title":"Ha nem érti, mi a gond az Északi-sarkon, nézze meg ezt a műholdfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz nemi erőszak és a szexuális zaklatás történt az elmúlt években világszerte az étteremlánc üzleteiben – állítja egy szakszervezeti szövetség. A vállalat szerint ki fogják vizsgálni őket.","shortLead":"Több száz nemi erőszak és a szexuális zaklatás történt az elmúlt években világszerte az étteremlánc üzleteiben –...","id":"20200519_Komoly_szexualis_vadakkal_nez_szembe_a_McDonalds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23023cf-35fe-464b-8c9c-d6cae6252e83","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_Komoly_szexualis_vadakkal_nez_szembe_a_McDonalds","timestamp":"2020. május. 19. 13:22","title":"Komoly szexuális vádakkal néz szembe a McDonald’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","shortLead":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","id":"20200519_moped_szombathely_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920fb400-6b7a-46de-a4ac-50990a62c395","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_moped_szombathely_rendorseg","timestamp":"2020. május. 19. 20:45","title":"Nekiment mopeddel a rendőrautónak, mert börtönbe akart kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csuklótámaszból érintőpaddá alakítaná laptopjai billentyűzet alatti részét az Apple – derül ki egy frissen nyilvánosságra került szabadalomból.","shortLead":"Csuklótámaszból érintőpaddá alakítaná laptopjai billentyűzet alatti részét az Apple – derül ki egy frissen...","id":"20200519_laptop_mozgathato_touchpad_trackpad_apple_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5077bd-1664-4709-83a5-581abcda0f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de76fc-2bb4-4b0d-9b4d-6206f731820e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_laptop_mozgathato_touchpad_trackpad_apple_szabadalom","timestamp":"2020. május. 19. 17:21","title":"Örökre megváltozhat a laptopok alsó része, ha bejön az Apple számítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek, de több mint kétezer utas esetében a bankkártyaadatok is illetéktelen kezekbe kerültek.","shortLead":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek...","id":"20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee17a8-099a-479f-bacb-c5cc62b7146c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. május. 19. 15:10","title":"Megtámadták az EasyJetet, 9 millió utas adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 tonna szén-dioxidot nyelnek el évente. A globális felmelegedés és a hó olvadása azonban őket is veszélyezteti.","shortLead":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500...","id":"20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffed9a-dc27-4b21-8ba4-f259b56f72b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. május. 21. 09:55","title":"Az űrből vizsgálták a szén-dioxidot is elnyelő antarktiszi algavirágzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult interjúsorozatban beszélt erről.","shortLead":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult...","id":"20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ffe9-ef28-461d-8ce3-0d02decf5ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 15:27","title":"Kásler Miklós szerint a kormányon nincs támadási felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]