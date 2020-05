Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük ottalvós táborokkal tervez.","shortLead":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük...","id":"20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f793568-03ae-40f3-a04f-826f6991499c","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","timestamp":"2020. május. 24. 10:43","title":"Majdnem minden második szülő nyári táborba küldené a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","shortLead":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","id":"20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8050b1e-ca87-4c69-9156-fe9ec04c831d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","timestamp":"2020. május. 25. 07:59","title":"A koronavírus miatt elmarad az áprilisról augusztusra csúsztatott New Yorki-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött helyezkednek el a G.Skill valóban gyors újdonságai.","shortLead":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött...","id":"20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbd5f7-cf4b-4dae-9f00-2ab1ee2896df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","timestamp":"2020. május. 24. 19:03","title":"Ha ilyen memóriát tesz a számítógépébe, a PC-je jól jár, de a bankszámlája kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","shortLead":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","id":"20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1de131c-abdc-47bd-8af6-87dd8cb372e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 25. 06:12","title":"Elég nagy bajban vannak a kisebb sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"A zenésszel arról beszélgettünk, hogy szerinte olyan őrült ez a világ, mintha csak tinédzserek élnének a Földön. Linczényi szerint a járvány után eldől, mire is van igazán szükségünk.","shortLead":"A zenésszel arról beszélgettünk, hogy szerinte olyan őrült ez a világ, mintha csak tinédzserek élnének a Földön...","id":"20200523_Linczenyi_Mark_a_Fulkeben_A_jarvany_utan_demokratikusabb_vilag_johet_a_zeneiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524be7e8-56a1-4317-9f7c-93d00d929cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200523_Linczenyi_Mark_a_Fulkeben_A_jarvany_utan_demokratikusabb_vilag_johet_a_zeneiparban","timestamp":"2020. május. 23. 17:00","title":"Linczényi Márk a Fülkében: A járvány után demokratikusabb világ jöhet a zeneiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának WC-jében - tette közzé a Facebookon Anton Herascsenko ukrán belügyminiszter-helyettes.","shortLead":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának...","id":"20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1c343c-bc72-4271-badd-b8b7461600c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2020. május. 23. 21:18","title":"Lőtt fejsebbel holtan találtak egy független ukrán parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt ki, és korábban egy postánál is próbálkozott a Tisza-parti városban.","shortLead":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt...","id":"20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2294e85a-b12e-4e92-b178-1d40d4c3777c","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","timestamp":"2020. május. 23. 19:50","title":"Fegyveres rablót fogtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]