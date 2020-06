Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","shortLead":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","id":"20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbd8e83-df96-401d-80b1-154ca72e5d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","timestamp":"2020. június. 06. 16:41","title":"30 fok körüli meleg is lehet holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","shortLead":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","id":"20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457b2bbb-1c72-47db-8ff9-4645b2b0f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2020. június. 07. 11:26","title":"A horvátokon keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konfliktus egy koronavírussal kapcsolatos könyv miatt pattant ki.","shortLead":"A konfliktus egy koronavírussal kapcsolatos könyv miatt pattant ki.","id":"20200607_Csunyan_beleszallt_az_Amazonba_Elon_Musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c522a51b-318a-4939-aa71-0fb28398ef8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Csunyan_beleszallt_az_Amazonba_Elon_Musk","timestamp":"2020. június. 07. 08:26","title":"Csúnyán beleszállt az Amazonba Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ff507-6b93-4c3d-b720-6dddd6692ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Eggyel csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, ketten haltak meg tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek ugyanakkor nagyon bíznak benne, hogy felfedezésük valóban az, amire az adatok alapján következtetnek.","shortLead":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek...","id":"20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aaab2-d646-4e87-bbb0-baf690553e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","timestamp":"2020. június. 08. 10:33","title":"Megtalálhatták a Föld testvérét, olyan csillag körül kering, mint a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte a társaságtól, hogy egy fekete jelöltet állítson helyette.\r

","shortLead":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte...","id":"20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ee10fa-c80b-4b73-a95b-594cabab750a","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","timestamp":"2020. június. 06. 21:47","title":"A Reddit társalapítója kilép az igazgatótanácsból egy afroamerikai javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Feloszlatják a rendőrséget Mineapolisban, szigorú karanténszabályok léptek életbe Nagy-Britanniában, elnököt és elnökséget választott a Momentum. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Feloszlatják a rendőrséget Mineapolisban, szigorú karanténszabályok léptek életbe Nagy-Britanniában, elnököt és...","id":"20200608_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1245fe4d-f644-42ea-a357-86885fa41c28","keywords":null,"link":"/360/20200608_Radar360","timestamp":"2020. június. 08. 08:00","title":"Radar360: Világszerte tüntettek vasárnap, Trump nem szólt a németeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]