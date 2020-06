Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már a név is megvan: Trump-magaslat.","shortLead":"Már a név is megvan: Trump-magaslat.","id":"20200615_golan_fennsik_izrael_donald_trump_falu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec4c66f-269e-4745-98a6-b3e1ebf384e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_golan_fennsik_izrael_donald_trump_falu","timestamp":"2020. június. 15. 05:21","title":"Elkezdik építeni a Trumpról elnevezett falut a Golán-fennsíkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László író, aki Térey-ösztöndíjasként nem tudta távol tartani magát a szekértáborok küzdelmétől, de legújabb regényében, a Kései házasságban nem a politikát, hanem a szerelmet szedi ízekre.","shortLead":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László...","id":"202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00dbe8a-1be2-4ef0-bc90-3f283881b60e","keywords":null,"link":"/360/202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","timestamp":"2020. június. 14. 16:00","title":"Szilasi László: „Akkor szóljanak, ha ódát írok a Viktort köszöntő fekete könyvbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét.\r

","shortLead":"A pénzintézet rendszertechnikai hibák miatt csaknem másfél ezer ügyfelének nem biztosította az ingyenes...","id":"20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5f605-d312-45ff-af49-d2b3c9dc67e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_birsag_MKB_Bank_jegybank","timestamp":"2020. június. 16. 11:48","title":"Hétmillió forintra bírságolta az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazzák a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és az ezzel összefüggő átmeneti szabályokat, egy sor más fontos törvényt is elfogadtak. Döntöttek például a 2020-as költségvetés átírásáról, a különleges gazdasági övezetekről, de még az Erzsébet-táborok és az illetékek szabályain is változtattak.","shortLead":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazzák a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és...","id":"20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51cce42-2d7e-4f6c-b5a7-16493fb8f397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","timestamp":"2020. június. 16. 12:12","title":"Megszavazták a különleges gazdasági övezetek törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c1b07-1b20-46b0-add5-154385754895","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták újraéleszteni. ","shortLead":"A mentők nem tudták újraéleszteni. ","id":"20200614_Halaleset_villamarviz_Totvazsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89c1b07-1b20-46b0-add5-154385754895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc8c5-6822-452e-b43f-4e56dd8ed103","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Halaleset_villamarviz_Totvazsony","timestamp":"2020. június. 14. 18:38","title":"Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz Tótvázsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken az önkormányzatok, az állami és egyházi szervezetek. Az oldalt úgy megrohamozhatták az igénylők, hogy az összeomlott. ","shortLead":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken...","id":"20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2641e5d6-45a3-4f11-8bb1-1ab1b69f1800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Összeomlott a honlap, ahol ingyen fát lehetett igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új közbeszerzést írtak ki a patkánymentesítési feladatok kivitelezőjének megtalálására, az ehhez szükséges költségvetést már a következő közgyűlésen elfogadhatják.","shortLead":"Új közbeszerzést írtak ki a patkánymentesítési feladatok kivitelezőjének megtalálására, az ehhez szükséges...","id":"20200615_budapest_patkanyirtas_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3faab4-160b-41c2-bfdb-4cc7fb6289b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_budapest_patkanyirtas_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 15. 13:32","title":"Megváltoztatná a főváros a patkányirtás rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","shortLead":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","id":"20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06124321-7611-4d8e-987a-05a6f463cf4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","timestamp":"2020. június. 15. 08:46","title":"Közel 17 milliárd forintra nőtt a Paksi Atomerőmű nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]