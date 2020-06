Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","shortLead":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","id":"20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b80ab19-ae35-4641-a7b6-1f2f606e1bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","timestamp":"2020. június. 23. 05:12","title":"Viharos szél lesz ma, zivatar nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92018b87-ea17-4ab6-b2d4-69afdb242248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Horvátország környezeti katasztrófának minősítette a méhek megmérgezését.","shortLead":"Horvátország környezeti katasztrófának minősítette a méhek megmérgezését.","id":"20200623_50_millio_mehet_mergeztek_meg_a_magyar_hatar_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92018b87-ea17-4ab6-b2d4-69afdb242248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64133b41-9a4a-43e5-b024-680e8643253d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_50_millio_mehet_mergeztek_meg_a_magyar_hatar_mellett","timestamp":"2020. június. 23. 15:43","title":"50 millió méhet mérgeztek meg a magyar határ mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f998336a-73fb-4bcf-9625-5098fec93bbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén negyvenötödik születésnapját ünneplő típusból most feltűnt a színen egy új tulajdonosra váró példány.","shortLead":"Az idén negyvenötödik születésnapját ünneplő típusból most feltűnt a színen egy új tulajdonosra váró példány.","id":"20200622_69_liter_nem_a_fogyasztasa_a_motorja_ekkora_ennek_az_elado_patinas_mercedes_450_sel_69","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f998336a-73fb-4bcf-9625-5098fec93bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8676f6a2-f2a1-4fa2-872b-a677201096f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_69_liter_nem_a_fogyasztasa_a_motorja_ekkora_ennek_az_elado_patinas_mercedes_450_sel_69","timestamp":"2020. június. 22. 06:41","title":"6,9 liter: nem a fogyasztása, a motorja ekkora ennek az eladó patinás Mercinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A terv még az átalakítás része volt, de akkor nem jutott rá pénz, ezt most az MNB biztosítja.","shortLead":"A terv még az átalakítás része volt, de akkor nem jutott rá pénz, ezt most az MNB biztosítja.","id":"20200622_Atjaro_epul_a_Szell_Kalman_ternel_itt_a_latvanyterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920d999e-9f56-4af0-8f3d-691d2e75c615","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Atjaro_epul_a_Szell_Kalman_ternel_itt_a_latvanyterv","timestamp":"2020. június. 22. 16:05","title":"Átjáró épül a Széll Kálmán térnél, itt a látványterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","shortLead":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","id":"20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5b074-95a1-42a0-b688-da3db3f46f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","timestamp":"2020. június. 22. 12:50","title":"Új alelnöke lett az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","shortLead":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","id":"20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d704613-12ce-4137-9444-46d5d08d2a69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","timestamp":"2020. június. 22. 16:47","title":"Igazi NER-sztárparádé a debreceni strand átadásáról szóló videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb42f95b-6b5e-4aee-95c8-c61e470c1a21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a járványt és a válságot követően az élet nem a régi kerékvágásba tér majd vissza, egy új norma fog kialakulni.","shortLead":"Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a járványt és a válságot követően az élet...","id":"20200622_christopher_mattheisen_microsoft_magyarorszag_interju_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb42f95b-6b5e-4aee-95c8-c61e470c1a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f7ff6-1746-47bc-946a-efdb2902446f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_christopher_mattheisen_microsoft_magyarorszag_interju_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 22. 19:03","title":"Microsoft-vezér: Jó pár emberi tevékenység el fog tűnni az MI miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","shortLead":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","id":"20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65196711-0057-483e-b780-29a4290a3c58","keywords":null,"link":"/elet/20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","timestamp":"2020. június. 23. 12:58","title":"Repülőgép vontatta molinóval okoztak botrányt a Burnley meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]