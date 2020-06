Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operációs rendszer hibáit javító frissítéseket már nem, de az új Edge böngészőt még eljuttatja a Windows 7 használóihoz a Microsoft.","shortLead":"Az operációs rendszer hibáit javító frissítéseket már nem, de az új Edge böngészőt még eljuttatja a Windows 7...","id":"20200623_microsoft_edge_bongeszo_windows_7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8014d61e-e10d-4ff4-8720-6124934ad51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_microsoft_edge_bongeszo_windows_7","timestamp":"2020. június. 23. 12:03","title":"Ha Windows 7 van a gépén, örülhet: a már nyugdíjazott rendszerre is kiadja új böngészőjét a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c713c-a285-4bc6-a6d4-f90ff5c14a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a kezdetektől ragaszkodik ahhoz, hogy az iPhone-ok alapértelmezett böngészője és levelezője is csak a saját megoldása lehet. Az iOS 14 változást hoz ebben.","shortLead":"Az Apple a kezdetektől ragaszkodik ahhoz, hogy az iPhone-ok alapértelmezett böngészője és levelezője is csak a saját...","id":"20200623_ios_14_funkciok_alapertelmezett_bongeszo_email_kliens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80c713c-a285-4bc6-a6d4-f90ff5c14a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc9e4c-4e96-429a-8e68-b8a37b755b06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_ios_14_funkciok_alapertelmezett_bongeszo_email_kliens","timestamp":"2020. június. 23. 13:13","title":"Történelmi változás az iPhone-okon: át lehet majd állítani az alapértelmezett böngészőt és emailezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","shortLead":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","id":"20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939b5c8-93b6-4fe2-807f-0e584a790fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. június. 22. 09:01","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak, két beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két régi ügyben is kiderült az igazság.","shortLead":"Két régi ügyben is kiderült az igazság.","id":"20200623_gyilkossag_felderitese_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd7914-7b2c-4900-882f-fbb60fa83d69","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_gyilkossag_felderitese_rendorseg","timestamp":"2020. június. 23. 11:55","title":"Évekkel ezelőtti gyilkosságokat oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó több mint 750 lóerős villanyautója az Autobahnon villantotta meg a végsebességét.","shortLead":"A német gyártó több mint 750 lóerős villanyautója az Autobahnon villantotta meg a végsebességét.","id":"20200623_video_igy_szaguld_267tel_az_elso_elektromos_porsche_taycan_turbo_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adada644-8c51-4e45-8547-108fd8904e77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_video_igy_szaguld_267tel_az_elso_elektromos_porsche_taycan_turbo_s","timestamp":"2020. június. 23. 06:41","title":"Videó: így száguld 267-tel az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Qualcommnál minden a tervek szerint halad, és a szokott időben érkezhet új mobilcsúcsprocesszor.","shortLead":"Úgy tűnik, a Qualcommnál minden a tervek szerint halad, és a szokott időben érkezhet új mobilcsúcsprocesszor.","id":"20200623_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_tsmc_gyartja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64d2f1d-03aa-4fdd-b1f5-831e56a91b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_tsmc_gyartja","timestamp":"2020. június. 23. 11:03","title":"Erős processzor erős telefonokba: már a gyártósorokon van a Qualcomm idei legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP helyi leánya után fizette, ám hamarosan eladják a céget.","shortLead":"Az OTP helyi leánya után fizette, ám hamarosan eladják a céget.","id":"20200623_Megszunik_a_szlovak_bankado_de_az_mar_szinte_mindegy_az_OTPnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad32f66-4bdb-4635-a352-e8a892bab4a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Megszunik_a_szlovak_bankado_de_az_mar_szinte_mindegy_az_OTPnek","timestamp":"2020. június. 23. 16:40","title":"Megszűnik a szlovák bankadó, de ez már szinte mindegy az OTP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]