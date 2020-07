Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar állami tulajdonban levő társaság a régió vezető energetikai szereplőjévé válna.","shortLead":"A magyar állami tulajdonban levő társaság a régió vezető energetikai szereplőjévé válna.","id":"20200711_Megvasarolja_az_MVM_a_legnagyobb_cseh_energiakereskedot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b3f55-7e99-41fd-99af-dc0589a0c5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_Megvasarolja_az_MVM_a_legnagyobb_cseh_energiakereskedot","timestamp":"2020. július. 11. 10:46","title":"Megvásárolja az MVM a legnagyobb cseh energiakereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik az alkoholfogyasztást is a nem muszlimok számára - jelentette be Naszridín Abdulbari szudáni igazságügyi miniszter az állami televízióban.","shortLead":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik...","id":"20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de824bc2-8412-40b8-9325-534dc7ff71a1","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","timestamp":"2020. július. 12. 21:08","title":"Szudánban betiltják a női nemiszerv-csonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","shortLead":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","id":"20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a65cee-f492-4525-87c0-004c92c6d969","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","timestamp":"2020. július. 11. 15:32","title":"Megőrülnek a celebek az esőben balettozó 11 éves nigériai fiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint az erdő úgy nézett ki, mintha horrorfilmben lettek volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint...","id":"20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc20bde-6ea7-4bb5-9f7e-c5c7be1d58e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 12. 15:34","title":"Óriási bukás a kerékpárversenyen - mentőhelikoptert is riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","shortLead":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","id":"202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3268722a-12ab-49ff-89ec-ecf1bb46fc8a","keywords":null,"link":"/cegauto/202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","timestamp":"2020. július. 12. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó 30 éves hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","id":"20200712_trump_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7127add-ff75-4acf-8537-a9c123e67e85","keywords":null,"link":"/elet/20200712_trump_maszk","timestamp":"2020. július. 12. 08:49","title":"Trump végre megadta magát és maszkot húzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","shortLead":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","id":"20200712_piliscsaba_erdotuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1825f4c7-b096-4e70-b4f9-301f990d8e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_piliscsaba_erdotuz","timestamp":"2020. július. 12. 08:27","title":"Égett az erdő Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","shortLead":"Az angolok világbajnok labdarúgója 85 éves volt.\r

","id":"20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc9b43-3996-460a-b8e0-bd1fd1ec810d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d6b6a-bb06-4430-ac8f-f181a6468a56","keywords":null,"link":"/sport/20200711_Meghalt_Jackie_Charlton","timestamp":"2020. július. 11. 11:09","title":"Meghalt Jackie Charlton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]