[{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","shortLead":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","id":"20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0157c1-0f85-4d10-87fd-20fb8610b2d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 15. 05:05","title":"Trump kihívója 2000 milliárd dolláros klímavédelmi tervet mutatott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","shortLead":"Agnes Pannier-Runachernek végül sikerült beszereznie egy védőeszközt.","id":"20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dc5850-d6a6-4c5e-8eca-18d2f3257d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc3e08-b013-492c-bc9f-cef09f703334","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Francia_miniszter_maszk_nemzeti_unnep","timestamp":"2020. július. 14. 12:23","title":"Így esik kétségbe egy politikus, ha a kocsiban hagyja a maszkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kontinens néhány államában rövidesen többek is rácsatlakozhatnak a Starlink-hálózatra. A művelethez egy különleges eszközre van szükség, amelyet a SpaceX biztosít.","shortLead":"Az amerikai kontinens néhány államában rövidesen többek is rácsatlakozhatnak a Starlink-hálózatra. A művelethez...","id":"20200715_spacex_internet_modem_starlink_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041e090-7802-4d65-b67b-c6c182a84197","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_spacex_internet_modem_starlink_muhold","timestamp":"2020. július. 15. 09:33","title":"A SpaceX elkezdte kiküldeni a “tányérokat”, amelyekkel fogható az űrbéli internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nagyon kivannak szegények, hogy hekkelik a konzultációjukat. Tehát ez illő és helyénvaló.","shortLead":"Nagyon kivannak szegények, hogy hekkelik a konzultációjukat. Tehát ez illő és helyénvaló.","id":"20200714_A_Fidesz_edes_konnyei360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5123aed9-a742-433b-8ae1-22285cbb354d","keywords":null,"link":"/360/20200714_A_Fidesz_edes_konnyei360","timestamp":"2020. július. 14. 11:00","title":"Tóta W.: A Fidesz édes könnyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén az ausztriai kurdok békésnek indult tüntetése fajult tömegverekedéssé, miután fiatal törökök támadtak a felvonulókra, akik a török iszlamisták és nacionalisták kurdellenes agressziója ellen tiltakoztak.","shortLead":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén...","id":"20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ee0c-6d83-4e45-9175-9fed3cb723db","keywords":null,"link":"/360/20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","timestamp":"2020. július. 14. 11:30","title":"Szeretettel Bécsből: Véres összecsapás a járvány árnyékában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","shortLead":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","id":"20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e94a24-916e-4f1e-a98c-d1d846c124c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","timestamp":"2020. július. 15. 13:26","title":"Térfigyelő kamera buktatta le a Bosnyák téren varázsdohánnyal üzletelő nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","shortLead":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","id":"20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bd71f-15b9-4300-b5f7-dd9d4ca0244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","timestamp":"2020. július. 14. 17:10","title":"Jól keresnek a propagandával a kormány kedvenc reklámcégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]