[{"available":true,"c_guid":"cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb közönséget érhet el.","shortLead":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb...","id":"20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891ad37-1c5b-408f-b55f-25c8be4e7b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","timestamp":"2020. július. 19. 11:00","title":"Már családi autónak is jó – teszteltük a legkisebb Mercedes SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fb07d0-e7f6-42f0-8794-3a75d2ed1334","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2020. július. 19. 16:48","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező dolgozók helyzetét pedig a többször nem egyértelmű iránymutatások nehezítik.","shortLead":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező...","id":"20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0833523f-03cd-4f47-a0e1-ebcbaf37ebc9","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","timestamp":"2020. július. 20. 07:41","title":"Sok magyar cég járhat rosszul a beutazási korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","shortLead":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","id":"20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cea9c48-05e3-4356-a1d1-e06f7f860088","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 13:43","title":"Októberig letartóztatásban maradnak a Széchenyi Bank egykori vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","shortLead":"Folyamatosan csökken a műanyag-újrahasznosítás aránya Magyarországon, az Európai Unióban utolsók vagyunk ezen a téren. ","id":"20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50d2212-a675-4114-ad0f-529a1feed89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f9f55-de6b-433a-9203-af31ddc067f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Szemetszoborral_hivja_fel_a_figyelmet_a_muanyag_hulladek_ujrahasznositasara_a_Greenpeace","timestamp":"2020. július. 20. 12:37","title":"Szemétszoborral hívja fel a figyelmet a műanyaghulladék újrahasznosítására a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","shortLead":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","id":"20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24b0815-b847-4314-a5bb-450e6915f19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","timestamp":"2020. július. 20. 06:16","title":"Nem csitul a járvány az Egyesült Államokban, újabb 65 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a strandokon és a vendéglátóipari egységekben lehet majd inni.","shortLead":"Csak a strandokon és a vendéglátóipari egységekben lehet majd inni.","id":"20200719_Csordaban_vonulo_bulituristak_Siofok_osszes_kozteruleten_tilos_lesz_alkoholt_fogyasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf133ce-c43f-4d78-97d9-7138ef4e84fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Csordaban_vonulo_bulituristak_Siofok_osszes_kozteruleten_tilos_lesz_alkoholt_fogyasztani","timestamp":"2020. július. 19. 15:15","title":"„Csordában vonuló bulituristák”: Siófok összes közterületén tilos lesz alkoholt fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]