Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghibásodott egy biztosítóberendezés.","shortLead":"Meghibásodott egy biztosítóberendezés.","id":"20200727_budapest_cegleg_szolnok_vonal_vasut_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53fa778-111d-4b4c-9468-b0f0e2e95a98","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_budapest_cegleg_szolnok_vonal_vasut_keses","timestamp":"2020. július. 27. 08:11","title":"Akár 100 percet is késhetnek a vonatok a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fcf0d4-6c48-403f-936f-cd042bfb14b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Félezer dolgozót helyeztek karanténba egy mammingi uborkafarmon.","shortLead":"Félezer dolgozót helyeztek karanténba egy mammingi uborkafarmon.","id":"20200726_Felezer_vendegmunkas_fertozodott_meg_koronavirussal_egy_nemet_farmon_koztuk_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82fcf0d4-6c48-403f-936f-cd042bfb14b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3665dd8c-b213-493c-a9e6-2cd99c8a6ef8","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Felezer_vendegmunkas_fertozodott_meg_koronavirussal_egy_nemet_farmon_koztuk_magyarok","timestamp":"2020. július. 26. 21:11","title":"Magyar vendégmunkások is megfertőződtek koronavírussal egy bajorországi farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","shortLead":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","id":"20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a726cf5-6269-4233-9316-53c43f501a5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","timestamp":"2020. július. 26. 16:13","title":"Levideózták, ahogy egy indiai anyuka emberrablóktól menti meg a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056821e2-e274-4cc8-bcf4-180017b75115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kislány a kórházba szállítás után meghalt. ","shortLead":"A kislány a kórházba szállítás után meghalt. ","id":"20200725_Az_ulessel_egyutt_repult_ki_az_oteves_kislany_a_kocsibol_mikor_traktorral_utkoztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056821e2-e274-4cc8-bcf4-180017b75115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde6a315-11f6-43d2-83d9-6a76247d9b7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Az_ulessel_egyutt_repult_ki_az_oteves_kislany_a_kocsibol_mikor_traktorral_utkoztek","timestamp":"2020. július. 25. 20:53","title":"Az üléssel együtt repült ki az ötéves kislány a kocsiból, mikor traktorral ütköztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy százezerrel emelkedett, akár csak a gyógyultaké.","shortLead":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy...","id":"20200727_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcc6e0-7717-4319-9acc-9a96d2ce8c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. július. 27. 08:14","title":"Már 16,2 milliónál is többen kapták el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b71eff5-369e-4f60-ae93-d3aa0d41a944","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas erő ezúttal kizárólag az első kerekekre érkezik meg. ","shortLead":"A hatalmas erő ezúttal kizárólag az első kerekekre érkezik meg. ","id":"20200727_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_350_loeros_lett_az_uj_mini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b71eff5-369e-4f60-ae93-d3aa0d41a944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8554a0b0-3fbb-4ed3-b3aa-cb26bfd661ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_350_loeros_lett_az_uj_mini","timestamp":"2020. július. 27. 11:31","title":"Kicsi a bors, de nagyon erős: 350 lovas az új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi gyanús tüneteket mutat.","shortLead":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi...","id":"20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdce45a-20b3-4cd0-a659-c79d42c937f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","timestamp":"2020. július. 26. 08:32","title":"Észak-Korea elismerte az első koronavírus-gyanús esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány az elmúlt napon nem követelt halálos áldozatot.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány az elmúlt napon nem követelt halálos áldozatot.\r

","id":"20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef760b0-4d26-4dc0-8efc-30ae1f17f0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 26. 09:09","title":"Újabb 11 igazolt fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]