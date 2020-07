Minden harmadik gyerek ólommérgezésben szenved a világon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik: itt is jön a második hullám. Hiába vettek fel többeket a visszapattanást remélve, lehet, hogy hamarosan nekik sem lesz állásuk. ","shortLead":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik...","id":"202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b3ecc-0aa6-4580-9218-6633f4beecea","keywords":null,"link":"/360/202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","timestamp":"2020. július. 28. 13:00","title":"Spórolna a kormány a munkanélkülieken, hogy készüljön a második hullámra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9fb6f7-09a9-4590-8bd5-18674099f43e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi elnökség többmilliárdos tartozást halmozott fel.","shortLead":"A korábbi elnökség többmilliárdos tartozást halmozott fel.","id":"20200729_markovits_laszlo_magyar_teniszszivetseg_lazar_janos_szucs_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9fb6f7-09a9-4590-8bd5-18674099f43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e14075f-eb4e-4ac2-819e-674081513cde","keywords":null,"link":"/sport/20200729_markovits_laszlo_magyar_teniszszivetseg_lazar_janos_szucs_lajos","timestamp":"2020. július. 29. 18:11","title":"Hajszálra van a felszámolástól a Magyar Teniszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája elfogultságot jelentett be. A szegedi képviselőn kívül még hét gyanúsított letartóztatásáról hoznak határozatot.","shortLead":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája...","id":"20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b2d121-12fd-4f34-ad23-dfd74d1126c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","timestamp":"2020. július. 30. 09:03","title":"Kecskeméten döntenek az áfacsalással gyanúsított szegedi képviselő letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem követelt újabb halálos áldozatot a járvány, hat beteget kell géppel lélegeztetni.","shortLead":"Nem követelt újabb halálos áldozatot a járvány, hat beteget kell géppel lélegeztetni.","id":"20200729_Koronavirus_fertozott_regisztralt_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c845e4cf-def7-44ae-afa2-ed9092955327","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Koronavirus_fertozott_regisztralt_elhunyt","timestamp":"2020. július. 29. 09:28","title":"Kilenc új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","shortLead":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","id":"20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dcb65f-aef9-4c98-a348-74ab0cd2f201","keywords":null,"link":"/360/20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","timestamp":"2020. július. 28. 11:00","title":"Ceglédi: Maradék falatok Orbán után – van-e rá gusztusunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény egykori balettnövendékei verbális és a fizikai erőszakról számoltak be nemrég. Az elhangzottak miatt a rektor – többek közt – etikai eljárás indítását ígérte.","shortLead":"Az intézmény egykori balettnövendékei verbális és a fizikai erőszakról számoltak be nemrég. Az elhangzottak miatt...","id":"20200728_tancmuveszeti_egyetem_balettintezet_balett_zaklatas_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4687f0ad-1381-4dc1-841e-e752a516cf34","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_tancmuveszeti_egyetem_balettintezet_balett_zaklatas_eroszak","timestamp":"2020. július. 28. 14:05","title":"Ha kell, büntetőeljárást kezdeményez a Táncművészeti rektora a balettnövendékeket ért zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","shortLead":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","id":"20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ab9ab-43b9-4b8e-8a58-e2a1febff449","keywords":null,"link":"/elet/20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","timestamp":"2020. július. 29. 10:35","title":"300 birkát zárt körül az árvíz Rinyaújnépen, videóra vették a mentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f4c3ec-1039-4182-9e88-515cb5f5fcba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányellenes demonstrációk már harmadik hete zajlanak Bulgária városaiban","shortLead":"A kormányellenes demonstrációk már harmadik hete zajlanak Bulgária városaiban","id":"20200730_tuntetes_bojko_boriszov_kormany_bulgaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4c3ec-1039-4182-9e88-515cb5f5fcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cc7eb1-2340-48ec-a554-d917dacd682f","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_tuntetes_bojko_boriszov_kormany_bulgaria","timestamp":"2020. július. 30. 06:56","title":"Újra tízezrek tüntettek Boriszov és kormánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]