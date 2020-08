Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól. Kijelentette: a Lánchidat ezzel együtt is fel fogják újítani.","shortLead":"A főpolgármester ezzel utalt arra, hogy az építőipar olyan szereplőkből áll, akik nem állnak messze a kormánytól...","id":"20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97094b94-6ddd-40e6-abd0-e06ed432b99f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_karacsony_gergely_lanchid_felujitas_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:05","title":"Karácsony: Van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jim Hackett, a Ford Motor Company vezérigazgatója és elnöke alig három évet töltött el tisztségében. ","shortLead":"Jim Hackett, a Ford Motor Company vezérigazgatója és elnöke alig három évet töltött el tisztségében. ","id":"20200805_Tavozik_a_Ford_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35b243b-9388-4275-a131-b628ffe21e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_Tavozik_a_Ford_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:38","title":"Nem tudta lenyűgözni a tőzsdét, távozik a Ford vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína sem mehetett el szó nélkül.","shortLead":"Hetek óta kétséges, mi lesz a TikTok sorsa az Egyesült Államokban. Most eldőlni látszik a dolog, ami mellett már Kína...","id":"20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4f8ae-1b70-40e8-9432-6ff0328dcd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_kina_bytedance_tiktok_microsoft_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:03","title":"\"Rablás fényes nappal\" – Kína ellenakciókat helyezett kilátásba, ha Amerika \"ellopja\" a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben teljen. Egy kísérleti projekt keretében a parlamenttel szembeni villamosváró most ráadásul díszbe öltözik: virágok kerülnek a hátuljára és a tetejére is.\r

\r

","shortLead":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben...","id":"20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7a5312-4cc9-4a11-b060-aa67e36cc60c","keywords":null,"link":"/elet/20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:28","title":"A bécsi parlament mellett kivirágzik a villamosmegálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként ismer a világ. A héten 75 éve, hogy a Little Boy nevű bombát ledobták Hirosimára. A pusztítás hatása a mai napig érzékelhető.","shortLead":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként...","id":"20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb3e5fb-6f71-48f5-963a-8eb1da9b5e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:03","title":"Hirosimában azt hitték, vége a világnak – 75 éve dobták le az első atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771c4b25-776f-4625-b942-1e2e60834072","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 6,3 kilogrammos tanzanit árából egy iskolát szeretne építeni Saniniu Laizer, és az egészségügynek is adna a pénzből.","shortLead":"A 6,3 kilogrammos tanzanit árából egy iskolát szeretne építeni Saniniu Laizer, és az egészségügynek is adna a pénzből.","id":"20200804_tanzania_meggazdagodott_banyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771c4b25-776f-4625-b942-1e2e60834072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d78a72-d54d-4174-a08a-54e833e3dadc","keywords":null,"link":"/elet/20200804_tanzania_meggazdagodott_banyasz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:22","title":"Két hatalmas drágakő milliárdossá tette, és most egy harmadikat is talált a szerencsés tanzániai bányász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cfc599-48a0-4487-9732-18e94f487fa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset a képek alapján szerencsére nem történt, pedig itt 160 km/h-val mennek a vonatok.\r

","shortLead":"Baleset a képek alapján szerencsére nem történt, pedig itt 160 km/h-val mennek a vonatok.\r

","id":"20200803_Itt_egy_lengyel_vasuti_atjaro_ami_sorra_ejti_csapdaba_az_autosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82cfc599-48a0-4487-9732-18e94f487fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449ddf35-19a7-4148-ba24-d347d373043f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Itt_egy_lengyel_vasuti_atjaro_ami_sorra_ejti_csapdaba_az_autosokat","timestamp":"2020. augusztus. 04. 04:21","title":"Itt egy lengyel vasúti átjáró, ami sorra ejti csapdába az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]