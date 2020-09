Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","shortLead":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","id":"20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca1872-e2a9-483a-ad11-abaec017c93a","keywords":null,"link":"/sport/20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:35","title":"Norvég vagy azeri ellenfele lesz a Ferencvárosnak, ha túljut a Dinamo Zagreben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók karanténba kerültek, ezért a laboratórium működését felfüggesztették.","shortLead":"A dolgozók karanténba kerültek, ezért a laboratórium működését felfüggesztették.","id":"20200901_erd_laboratorium_szakrendelo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5df32e-0e65-40b0-b98e-db46233fd8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_erd_laboratorium_szakrendelo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:40","title":"Bezárt Érden a szakrendelő laborja egy koronavírusos dolgozó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok értelmében a vállalat nem bújik ki az alkalmazások kiadóival való vita alól.","shortLead":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok...","id":"20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a27a3f-f6dd-4601-a241-a9067929d91b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:33","title":"Lazított a nadrágszíjon az Apple, vitába szállhatnak a fejlesztők a céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","shortLead":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","id":"20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7808840-e04a-4e81-a63b-ce340752f2a9","keywords":null,"link":"/elet/20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:06","title":"A Fekete Párduc rendezője is csak utólag fogta fel, hogy Chadwick Boseman betegen dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat is követelik. Addig a hallgatókon és a tanárokon kívül mást nem engednek be az épületbe. ","shortLead":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat...","id":"20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174a941-aede-4403-a8ff-303457996d82","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tizenharom_pontos_koveteles_Szinmuveszeti_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:57","title":"Tizenhárom pontos követeléslistát olvastak fel a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","shortLead":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","id":"20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767dda90-6862-42fe-986d-ce97113e2838","keywords":null,"link":"/elet/20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:56","title":"Helikopteren szülte meg gyerekét egy koronavírusos menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész özvegye szerint ez akkor nagyon megrémítette a férjét.","shortLead":"A színész özvegye szerint ez akkor nagyon megrémítette a férjét.","id":"20200902_Robin_Williams_halala_elott_nem_aludhatott_egy_agyban_a_felesegevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e1ee82-3c3d-423a-a169-5a8c71a55d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5877aed-9320-4ccd-96fb-e81d801e0634","keywords":null,"link":"/elet/20200902_Robin_Williams_halala_elott_nem_aludhatott_egy_agyban_a_felesegevel","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:24","title":"Robin Williams a halála előtt nem aludhatott egy ágyban a feleségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató Szíjj László között.","shortLead":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató...","id":"20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee816d3c-f02b-49ce-ba48-21e59089d27b","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:09","title":"A jachtozás előttről is találni kapcsolatot Szijjártó Péter és Szíjj László közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]