Egyre inkább közeledik Amazónia ahhoz a ponthoz, amikortól visszafordíthatatlan lesz az esőerdő pusztulása, és már szavannának kell tekinteni – figyelmeztetett egy, a Nature Communicationsben publikált kutatás.

Ennek nem csak az erdőirtás az oka. Az Amazonas-medence több része a klímaváltozás miatt már most sokkal kevesebb esőt kap, mint amennyire szüksége lenne.

A Stockholm Resilience Center kutatása úgy számol: Amazónia 40 százalékában már most kritikusan kevés eső esik.

Arie Staal, a kutatás vezetője azt nyilatkozta a The Guardiannek: azért is veszélyes az egyre kevesebb eső, mert öngerjesztő folyamatot indíthat be. Mivel a falevelek vizet párologtatnak, ha több az erdő, több lesz az eső is. Vagyis ha kevesebb a fa, akkor még kevesebb eső várható, a szárazság miatt több erdőtűz lehet, így a korábbinál is több fa pusztulhat el.

