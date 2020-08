Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","shortLead":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","id":"20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5789f9d1-8866-44a0-be16-e3646e618533","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:50","title":"Közel 8 ezer magyar hajléktalan mondta el, hogy milyen körülmények között él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval alacsonyabb inflációhoz mérten emelte a kormány idén a nyugdíjakat. ","shortLead":"Jóval alacsonyabb inflációhoz mérten emelte a kormány idén a nyugdíjakat. ","id":"20200813_32_milliarddal_hiteleztek_meg_havonta_a_nyugdijasok_iden_a_magyar_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3e8ecd-86ae-4da4-b7aa-faad55734794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_32_milliarddal_hiteleztek_meg_havonta_a_nyugdijasok_iden_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. augusztus. 13. 18:20","title":"Novemberben jöhet a nyugdíjkorrekció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:30","title":"Így lett az aranybefektetés mindenkié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","shortLead":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","id":"20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd36d258-049d-4969-bc80-504598cebd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:03","title":"Hazafelé tartva végezhet el újabb történelmi küldetést a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8849b42-601d-4dd6-b605-55b283257b57","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár a belorusz rohamrendőrség gondosan feltakarítja maga után a kilőtt golyók hüvelyeit, egy lengyel újságíró Minszkben olyan patronokat talált egy metróállomás közelében, amelyen ott a felirat: Made in Poland. ","shortLead":"Bár a belorusz rohamrendőrség gondosan feltakarítja maga után a kilőtt golyók hüvelyeit, egy lengyel újságíró Minszkben...","id":"20200814_Lengyel_toltennyel_lohetnek_a_tuntetokre_Belaruszban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8849b42-601d-4dd6-b605-55b283257b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5faf2b-fc96-45c1-979e-1a900bbdeda7","keywords":null,"link":"/360/20200814_Lengyel_toltennyel_lohetnek_a_tuntetokre_Belaruszban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:30","title":"Lengyel tölténnyel lőhetnek a tüntetőkre Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személycserére nem érkezett hivatalos magyarázat.","shortLead":"A személycserére nem érkezett hivatalos magyarázat.","id":"20200814_kim_dzsong_un_eszak_korea_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6cead6-378c-499d-8be7-d6b11e0bd5bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_kim_dzsong_un_eszak_korea_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:14","title":"Kim Dzsong Un váratlanul lecserélte Észak-Korea miniszterelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus végén dönt. ","shortLead":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus...","id":"20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0ce07a-b5ef-4655-a8ce-2c3e47b679a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:37","title":"A nagykörúti biciklisáv megtartását javasolja a Magyar Kerékpárosklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79237e1-332e-4f82-95af-ca2ba0c9dab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hiperkarma énekese józanságot ígér a következő fellépésére.","shortLead":"A Hiperkarma énekese józanságot ígér a következő fellépésére.","id":"20200813_Berczesi_Robert_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b79237e1-332e-4f82-95af-ca2ba0c9dab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d52c642-8bbd-40b1-ab93-8565d331cc05","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Berczesi_Robert_koncert","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:18","title":"Hat nap után kért elnézést Bérczesi Róbert a félbeszakadt koncertjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]