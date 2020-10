Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik a sztrájk az egyetemen.","shortLead":"Folytatódik a sztrájk az egyetemen.","id":"20201007_SZFE_sztrajk_ajanlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492a6f15-be6b-4d8a-b84f-5fd7e13d3945","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_SZFE_sztrajk_ajanlat","timestamp":"2020. október. 07. 18:13","title":"Nem győzte meg az SZFE sztrájkbizottságát az új vezetés ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan jelentősen bővülhet a PCR-teszek kapacitása is – közölte az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos.","shortLead":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan...","id":"20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3f6b7-c769-444b-b2dc-766a4ce1e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 08. 13:39","title":"Müller Cecília: Már vizsgálják az új koronavírus-gyorstesztek hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d966da94-7ba5-48f7-a8f2-df77c0c657aa","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az amerikai polgárháború következtében lett Egyiptom \"fehér aranya\" a gyapot, amely később a világ legjobb minőségű pamutalapanyagaként lett ismert. Az utóbbi évtizedekben azonban az elhanyagolt szabályozás és a politikai zűrzavar megrendítette az egyiptomi gyapottermelést és a minőségébe vetett bizalmat. \r

","shortLead":"Az amerikai polgárháború következtében lett Egyiptom \"fehér aranya\" a gyapot, amely később a világ legjobb minőségű...","id":"20201007_egyiptom_gyapot_feher_arany_export","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d966da94-7ba5-48f7-a8f2-df77c0c657aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860cd41b-89e9-4def-93e1-3156f9263c0b","keywords":null,"link":"/360/20201007_egyiptom_gyapot_feher_arany_export","timestamp":"2020. október. 07. 17:00","title":"Luxusnak számított, de már-már a nevét sem érdemli ki az egyiptomi gyapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","shortLead":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","id":"20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebdd63-cb8c-4276-9c66-19fbbc9a55d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","timestamp":"2020. október. 08. 10:16","title":"Durván 500 betöltetlen háziorvosi praxis van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","shortLead":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","id":"20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271bb04f-0b8f-453f-b4e9-518bb14299a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","timestamp":"2020. október. 08. 07:59","title":"Vége a legdurvább Lada Niva gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilépéssel szolidaritást vállalnak a tüntető diákokkal és a leköszönő vezetéssel is.","shortLead":"A kilépéssel szolidaritást vállalnak a tüntető diákokkal és a leköszönő vezetéssel is.","id":"20201008_Magyar_Operatorok_Tarsasaga_Novak_Emil_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474020f4-ec7a-4c5c-b220-98c0022a892f","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Magyar_Operatorok_Tarsasaga_Novak_Emil_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 11:12","title":"Többen kilépnek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák Emil SZFE-s kinevezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint a béremeléshez vagy a hálapénz visszaszorításához nem volt szükség új törvényre, amely több pontja álláspontjuk szerint nemzetközi egyezményt sért és jogbizonytalanságot kelt. ","shortLead":"A szakszervezet szerint a béremeléshez vagy a hálapénz visszaszorításához nem volt szükség új törvényre, amely több...","id":"20201008_Ader_Janos_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa72689-885a-4332-87db-7cc336524932","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Ader_Janos_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","timestamp":"2020. október. 08. 11:18","title":"Áder Jánoshoz fordult a Magyar Orvosok Szakszervezete, hogy ne írja alá az orvosok béremelését is rendező törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]