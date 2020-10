Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8","c_author":"","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött zajlik idén a gyorsasági kamionverseny, a Super Racing Festival.","shortLead":"Zárt kapuk mögött zajlik idén a gyorsasági kamionverseny, a Super Racing Festival.","id":"20201018_Magyar_siker_Kiss_Norbert_nyerte_a_kamionosok_harmadik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b2c85-b987-477f-b41a-4a5b0cd87d47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Magyar_siker_Kiss_Norbert_nyerte_a_kamionosok_harmadik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 13:59","title":"Magyar siker: Kiss Norbert nyerte a kamionosok harmadik futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. október. 19. 13:30","title":"Mi köze a pestisjárványnak az ingyenes színházhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja előrejelzésében a Financial Times. A 3. negyedév ugyan jól alakult, de már közeleg a feketeleves, mert az elemzések szinte kivétel nélkül arra utalnak, hogy az év végén ismét csökken a GDP a 19 tagállamban.

","shortLead":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja...","id":"20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a2e59c-c5b0-4cf4-a41a-44a5e3a586b6","keywords":null,"link":"/360/20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","timestamp":"2020. október. 19. 08:30","title":"FT: Újra padlót foghatnak az EU gazdaságai, W-alakú kilábalás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","shortLead":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","id":"20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8c963-24ec-4f4c-8661-eb9e0342930d","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 17:28","title":"Jakab Péter egy zsák krumplit vitt Orbánnak, Kocsis Máté vette el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db92b33-b6c3-45b1-83bd-02d169ab58c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dörzsölheti a kezét az Apple, jól startolt az iPhone, legalábbis Távol-Keleten, konkrétabban Tajvanon. Igazán gyorsan elfogytak az előrendelhető készletek.","shortLead":"Dörzsölheti a kezét az Apple, jól startolt az iPhone, legalábbis Távol-Keleten, konkrétabban Tajvanon. Igazán gyorsan...","id":"20201019_iphone_12_elorendelesek_tajvani_szolgaltatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1db92b33-b6c3-45b1-83bd-02d169ab58c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a660a3-daf0-4c2f-af05-6695863fe83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_iphone_12_elorendelesek_tajvani_szolgaltatok","timestamp":"2020. október. 19. 12:33","title":"Ez jól kezdődik: vennék, mint a cukrot az új iPhone-okat Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt Vietnámban.","shortLead":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt...","id":"20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bc8d83-a414-4d2a-82a3-d1c423175887","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","timestamp":"2020. október. 18. 12:36","title":"Árvíz és földcsuszamlás sújtja Vietnámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1532c34a-4179-4d41-9d46-0bada71a273b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Michael Gove szerint \"az ajtó félig nyitva áll\" a további Brexit-tárgyalások előtt.","shortLead":"Michael Gove szerint \"az ajtó félig nyitva áll\" a további Brexit-tárgyalások előtt.","id":"20201018_A_brit_kabinetminiszter_szerint_nincs_mar_ketharmados_esely_a_megallapodasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1532c34a-4179-4d41-9d46-0bada71a273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a905a131-1d58-499e-a40f-cbd0b42de2ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_A_brit_kabinetminiszter_szerint_nincs_mar_ketharmados_esely_a_megallapodasra","timestamp":"2020. október. 18. 14:12","title":"A brit kabinetminiszter szerint nincs már kétharmados esély a megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. október. 19. 09:30","title":"Csődközelben a cége? Ha ezekre figyel, még változhat a helyzet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]