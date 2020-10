Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","shortLead":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","id":"20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ff676-1de0-4602-ac67-da3ba0c27c2b","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","timestamp":"2020. október. 20. 18:15","title":"Államilag akkreditált képzés lett a TV2 Akadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","shortLead":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","id":"20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cd9bb-5c9f-461a-ab3e-6408a48df9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","timestamp":"2020. október. 20. 09:54","title":"Hadházy: Szijjártót kétszer is hazavitte a rendőrségi helikopter Dunakeszire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3ce74-76f6-459b-9cfd-c404a65cb0e2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201020_Marabu_Feknyuz_A_statisztika_idomitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b3ce74-76f6-459b-9cfd-c404a65cb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c839722-3a8a-4f69-a4e8-e42f0f822012","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Marabu_Feknyuz_A_statisztika_idomitasa","timestamp":"2020. október. 20. 13:25","title":"Marabu Féknyúz: A statisztika idomítása jobban megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott pártnak. Ebből már most sem kér mindenki.","shortLead":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott...","id":"20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abbee6c-eb84-4756-8bfc-39e754ecf20b","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","timestamp":"2020. október. 20. 19:52","title":"Csak másfél évig tervez az új szerb kormánnyal Vucic, aztán új választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e587d9f8-a393-403d-aa37-67886c82b90b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország ellen rendelt fegyverembargó lejárt, de Mohamed Dzsavád Zaríf szerint ez nem azt jelenti, hogy elkezdenek fegyvert venni.","shortLead":"Az ország ellen rendelt fegyverembargó lejárt, de Mohamed Dzsavád Zaríf szerint ez nem azt jelenti, hogy elkezdenek...","id":"20201020_iran_embargo_fegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e587d9f8-a393-403d-aa37-67886c82b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774420e-e3fd-43dc-bc1c-1fb99fe7ccee","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_iran_embargo_fegyver","timestamp":"2020. október. 20. 21:45","title":"Irán külügyminisztere megígérte, nem kezdenek fegyverkezési versenybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését, a párt már arról adott ki közleményt, hogy a járványügyi kockázat miatt mégsem akar népszavazást.","shortLead":"Miután a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a DK ingyenes koronavírustesztről szóló népszavazási kérdését...","id":"20201019_dk_nepszavazas_nvb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c172c-2661-465c-b4ed-9e69530e5973","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_dk_nepszavazas_nvb","timestamp":"2020. október. 19. 18:22","title":"Kihátrált a DK a népszavazási kezdeményezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"HEH botnet néven új zombivírust azonosítottak kiberkutatók. A kártevő nem adatok vagy jogosultságok megszerzésére pályázik, egyetlen célja a károkozás.","shortLead":"HEH botnet néven új zombivírust azonosítottak kiberkutatók. A kártevő nem adatok vagy jogosultságok megszerzésére...","id":"20201020_zombivirus_zombihalozat_heh_botnet_szamitogepes_virus_kartevo_netlab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311eca7f-a39f-439c-89c6-b9043729903e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_zombivirus_zombihalozat_heh_botnet_szamitogepes_virus_kartevo_netlab","timestamp":"2020. október. 20. 08:03","title":"Új vírus támadja a gépeket, mindent töröl, amihez csak hozzáér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb66225-1ebc-4656-a271-2952e53dc7da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 22-én kezdődik az ország legnagyobb, 7 héten át tartó informatikai versenye, ahol 21+1 kategóriában van lehetőségük megmérettetni magukat az IT világa iránt érdeklődőknek.","shortLead":"Október 22-én kezdődik az ország legnagyobb, 7 héten át tartó informatikai versenye, ahol 21+1 kategóriában van...","id":"20201020_orszagos_informatikai_verseny_jelentkezes_kategoriak_programozas_html_css","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb66225-1ebc-4656-a271-2952e53dc7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700ac693-055b-4b46-8607-6c943a654ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_orszagos_informatikai_verseny_jelentkezes_kategoriak_programozas_html_css","timestamp":"2020. október. 20. 13:03","title":"Ha szereti az informatikát, jelentkezzen: indul az ország legnagyobb IT versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]