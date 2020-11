Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos esély, mert a Fidesz folyton méri a közvélemény ingadozását, amihez tudja igazítani a politikáját és játékszabályokat is. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos...","id":"20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d62ef8-c98b-4fe7-a6d9-472786db92fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","timestamp":"2020. november. 04. 13:27","title":"Hadházy Ákos: Hazudunk, ha azt mondjuk, az összefogás mindent megold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a9cb7c-02aa-4932-b475-81a8f5d114f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyáron értesültek arról, hogy Ausztriából érkező gyanús személyek lőszert akarnak vásárolni náluk, de az üzletet végül nem bonyolították le.","shortLead":"Nyáron értesültek arról, hogy Ausztriából érkező gyanús személyek lőszert akarnak vásárolni náluk, de az üzletet végül...","id":"20201104_becs_terrortamadas_szlovakia_fegyvervasarlas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a9cb7c-02aa-4932-b475-81a8f5d114f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377ecbfe-8b58-4bf7-8415-d5738c1fbad6","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_becs_terrortamadas_szlovakia_fegyvervasarlas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 04. 11:29","title":"A szlovák rendőrség szerint nem ott vásárolt lőszert a bécsi támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti képviselők. Többen már az előző hetekben is keményebb fellépést sürgettek, és nem értik, hogy a tragikusan romló fertőzési és halálozási mutatók ellenére miért maradt még mindig el a szigorítás, és miért nem tekintjük már laboratóriumnak Ausztriát. Sokan azt is egyre nehezebben emésztik meg, hogy miért kivételeznek a futballal. ","shortLead":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti...","id":"20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82472e85-a7e0-4eed-b896-aa0a74547411","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","timestamp":"2020. november. 05. 11:15","title":"\"Nem akartam elhinni, hogy ennyi\" – még a fideszesek is keményebb intézkedéseket vártak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","shortLead":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9f922-cf48-4bf7-a1bf-adcdf53a830d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 05. 05:46","title":"Az ígért otthonteremtési akcióterv tárgyalásával kezdi a napot a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket, Angliában négy hét lezárás jön. A hvg360 reggeli...","id":"20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1b7ffa-84b2-413a-b526-bf8488adbb2b","keywords":null,"link":"/360/20201105_Radar360_Biden_vezet_Trump_csalast_kialt","timestamp":"2020. november. 05. 07:58","title":"Radar360: Biden vezet, Trump csalást kiált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK a vele szemben támasztott új elvárásokról nem a kormánytól értesült, hanem csak a sajtóban olvasták.","shortLead":"A BKK a vele szemben támasztott új elvárásokról nem a kormánytól értesült, hanem csak a sajtóban olvasták.","id":"20201104_a_bkk_mar_eleve_maximalis_kapacitassal_kozlekedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65a58f-86b2-4530-9f6d-671c426a04e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_a_bkk_mar_eleve_maximalis_kapacitassal_kozlekedik","timestamp":"2020. november. 04. 08:32","title":"BKK: Eddig is sűrített menetrenddel mentek a járatok, de azért a kormány támogathatná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de46cca8-f068-4729-b17b-1dfac2c05d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy a pedagógus halálának köze van-e a járványhoz.","shortLead":"Nem tudni, hogy a pedagógus halálának köze van-e a járványhoz.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_oktatas_pedagogusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de46cca8-f068-4729-b17b-1dfac2c05d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c53410b-95e4-4e67-b7d8-c029b55f5056","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_oktatas_pedagogusok","timestamp":"2020. november. 04. 10:12","title":"Meghalt egy makói iskola tanára, távoktatást rendeltek el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három kontinensen készítették el az új számot. ","shortLead":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három...","id":"20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4303170-0f49-42c4-bc5a-e1d70756b0ea","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","timestamp":"2020. november. 03. 18:54","title":"Közös számot készítettek a 80-as évek hazai underground hősei – dalpremier!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]