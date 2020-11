Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 7499 beteget ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Már 7499 beteget ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871be37-3c15-4c1b-adcc-e23be98d8511","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 18. 09:19","title":"Koronavírus: 99 halott, 4290 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b760f59-1988-435c-9064-1915e396e9c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon felháborította korábbi szerzőtársa Szörényi Leventét, ezúttal a színművészetisek melletti kiállása miatt. A zenész az SZFE-ügyet a taxisblokádhoz hasonlítja.","shortLead":"Nagyon felháborította korábbi szerzőtársa Szörényi Leventét, ezúttal a színművészetisek melletti kiállása miatt...","id":"20201119_Szorenyi_Brodyrol_Szegyent_hozott_magara_es_kozos_eletmuvuk_jo_reszere_beleertve_az_Istvan_a_kiralyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b760f59-1988-435c-9064-1915e396e9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd6c77-a2d9-402f-be08-8dc25cc862c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201119_Szorenyi_Brodyrol_Szegyent_hozott_magara_es_kozos_eletmuvuk_jo_reszere_beleertve_az_Istvan_a_kiralyt","timestamp":"2020. november. 19. 09:35","title":"Szörényi Bródyról: „Szégyent hozott magára és közös életművünk jó részére, beleértve az István, a királyt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a23aa2-8dea-4e0e-bb25-d5bc52ef25a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő gyorsulás záloga három erős villanymotor és az összkerék-hajtás.","shortLead":"Az elképesztő gyorsulás záloga három erős villanymotor és az összkerék-hajtás.","id":"20201119_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_uj_elektromos_hiperauto_erkezett_elation_freedom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a23aa2-8dea-4e0e-bb25-d5bc52ef25a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb28827-8a47-4e85-b65c-a67e36a5c475","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_uj_elektromos_hiperauto_erkezett_elation_freedom","timestamp":"2020. november. 19. 10:55","title":"1,8 másodperc alatt 0-ról 100-ra: új elektromos hiperautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentős állami támogatásból épül vízi élménypark Győrben. Az egyik kivitelező cég nem sokkal az után került Mészáros Lőrinc érdekeltségéből Mészáros Lőrinc gyerekeinek érdekeltségébe, hogy megnyerte a közbeszerzést.","shortLead":"Jelentős állami támogatásból épül vízi élménypark Győrben. Az egyik kivitelező cég nem sokkal az után került Mészáros...","id":"20201119_A_kormany_21_milliardot_forintot_ad_egy_furdore_amit_a_Meszaros_gyerekek_erdekeltsege_epit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab4ce2-48cf-42d8-94c3-7a5b83c10910","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_A_kormany_21_milliardot_forintot_ad_egy_furdore_amit_a_Meszaros_gyerekek_erdekeltsege_epit","timestamp":"2020. november. 19. 13:40","title":"A kormány 21 milliárdot ad egy fürdőre, amit a Mészáros-gyerekek érdekeltsége épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kutatóintézet arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába lenne karbonsemleges az Európai Unió, összességében csak kiszervezik a határokon túlra a szennyezést és a kibocsátást.","shortLead":"Egy kutatóintézet arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába lenne karbonsemleges az Európai Unió, összességében csak...","id":"20201117_Nemet_kutatok_szerint_visszauthet_az_europai_zold_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcc55bc-0f58-4c4d-97d2-5af41b18997b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Nemet_kutatok_szerint_visszauthet_az_europai_zold_megallapodas","timestamp":"2020. november. 18. 10:11","title":" Az EU a zöld megállapodással csak kiszervezi a környezetszennyező tevékenységeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba kapcsoltak a járvány és a válság miatt.","shortLead":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba...","id":"20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d672c7c3-5776-4100-b47c-9cc1fbf71b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","timestamp":"2020. november. 19. 17:11","title":"Több rekordot is megdöntött a magyar lakosság pénzügyi vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu, aminek felhasználásával Orbánék behozhatják és terjeszthetik az orosz oltóanyagot. Az Európai Bizottság az oltásokba vetett általános bizalmat félti.","shortLead":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu...","id":"20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d304444-048d-480e-8e4a-41484ebeab27","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","timestamp":"2020. november. 19. 14:05","title":"Brüsszel óva inti a magyar kormányt az orosz vakcina használatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc95c4b-e3a6-48f0-8654-8e5cc42bfbcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia Vincent Reffet edzés közben zuhant le.","shortLead":"A francia Vincent Reffet edzés közben zuhant le.","id":"20201118_Meghalt_a_hires_repulo_ember_a_Jetman_Dubai_pilotaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc95c4b-e3a6-48f0-8654-8e5cc42bfbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db7128-db4c-4032-b1a2-58d186a68d18","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Meghalt_a_hires_repulo_ember_a_Jetman_Dubai_pilotaja","timestamp":"2020. november. 18. 09:16","title":"Meghalt a híres repülő ember, a Jetman Dubai pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]