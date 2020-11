A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Az amerikai Clarkson Egyetem tudósai rájöttek arra, hogyan tudják hasznosítani a tejipar által termelt tejfelesleget másképpen: mégpedig úgy, hogy ezzel megkössék az erőművek által kibocsátott üvegházhatású szén-dioxidot – számolt be az eredményükről a Phys.org.

A tudósok abból indultak ki, hogy a fosszilis tüzelőanyagok üzemeltette erőművek rengeteg szén-dioxidot engednek a légkörbe és a nagyipari állattartás is jelentős kibocsátó. Arra akartak megoldást találni, hogy miként állíthatnának elő egy olyan aktív szenet, amivel meg lehet kötni ezt az üvegházhatású gázt és ami ráadásul nem is drága. Így fordultak a tejipar felé. Bár arról, pontosan hogyan is lesz a felesleges tejből szén-dioxidot megkötő anyag, olyan sokat nem árultak, el, azt elmondták a kutatók, hogy leegyszerűsítve leginkább a kávébabok pörköléséhez hasonlítanák a folyamatot azzal a különbséggel, hogy hozzáadnak a porszerűvé vált tejhez egy olyan összetevőt is, ami miatt lukacsos lesz az anyag felülete: ezek a nano méretű lyukak ejtik csapdába az üvegházhatású gázt.

„A tejporból aktív szenet lehet előállítani, ami ráadásul megfelelően lukacsos és a felülete kémiai tulajdonságai miatt is alkalmas arra, hogy megkösse a szén-dioxidot. Ráadásul sokkal hatékonyabb is a többi anyagnál, a kőszénnél vagy a kókuszhéjnál, amiket jelenleg erre is használnak” – magyarázza Mario Wriedt, a kutatás egyik résztvevője.

A számítások szerint a tejipar körülbelül 150 millió liternyi olyan tejet termel évente, amit végül nem tudnak eladni. A tudósok szerint erre a feleslegre nyújtana amolyan kettő az egyben megoldást a technológiájuk, hiszen így többletbevételhez is juthatnának a farmerek azáltal, hogy megvennék tőlük azt a tejmennyiséget, amit nem tudnak amúgy sem felhasználni.