Nincs elég eszközünk és kapacitásunk a megfelelő mennyiségű koronavírus-vakcina legyártására – mondta éves sajtóértekezletén Vlagyimir Putyin. Az orosz államfő arról is beszélt, hogy még nem tudja, indul-e a 2024-es elnökválasztáson, s hogy szerinte nincsenek jó és rossz vezetők, csak nemzeti érdekek. Majd a Nyugathoz képest „fehérnek és puhának" nevezte Oroszországot.

Nincs elég eszközünk és kapacitásunk a megfelelő mennyiségű koronavírus-vakcina legyártására – mondta éves sajtóértekezletén Vlagyimir Putyin.
Putyin szerint is késik az orosz koronavírus-vakcina
2020. december. 17. 16:31

Lannert Judit oktatáskutató igyekezett kijavítani a csúsztatásokat a családokért felelős tárca nélküli miniszter útmutatásában.
Végre sikerült átírni Novák Katalin nőknek adott tanácsait
2020. december. 16. 12:16

A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez.
Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti
2020. december. 17. 18:55

A szennyezés miatt feljelentést tett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.
Szigetszentmiklósi olajszennyezés: már több mint 10 ezer liter fáradt olajat szivattyúztak le
2020. december. 17. 15:27

A négykerékhajtású Audi S3 rácfelvarrott verziója idén augusztusban debütált és máris megérkezett hozzá a látványosabb és teljesítményben is némi pluszt adó tuningváltozat.
Tömény izomgolyó a frissített Abt Audi S3
2020. december. 16. 18:01

Harminc éve még azt sem tudtuk, mi az, ma pedig már több előfizetés van az országban, mint ahány ember. ","shortLead":"Harminc éve még azt sem tudtuk, mi az, ma pedig már több előfizetés van az országban, mint ahány ember. Telefontörténelem a több kilós „tégláktól" a zsebre vágható erőművekig - infografika
2020. december. 17. 13:30

Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak a felhasználókról. Most ezeket az információkat közzé is teszik az appok mellett.
Új információk jelennek meg az alkalmazásoknál az App Store-ban, érdemes lesz elolvasni őket
2020. december. 16. 13:11

Az egyház közleménye szerint Donáth László tovább akart szolgálni lelkészként, de az egyházkerület püspöke ehhez nem járult hozzá.
Az egyházkerület vezetői életszerűnek tartják a Donáth László elleni vádakat
2020. december. 17. 08:08