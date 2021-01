Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megszaporodhatnak a 99 és 249 ezer forintos termékek az új jótállási szabályok miatt. Bár azok elvileg a vevőknek kedveznek, van olyan új szabály, ami nem annyira előnyös számukra. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Megszaporodhatnak a 99 és 249 ezer forintos termékek az új jótállási szabályok miatt. Bár azok elvileg a vevőknek...","id":"20210124_jotallas_2021_valtozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8686314-4574-48ac-b5b4-ca22ea8c67c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_jotallas_2021_valtozas","timestamp":"2021. január. 24. 15:00","title":"Nem mindig a vásárló jár jól az új jótállási szabályokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus- fertőzésük volt - számolt be az RTL Klub Híradója.","shortLead":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus...","id":"20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38028775-51b0-4194-86d4-0692ff4e0fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2021. január. 23. 22:00","title":"Több tünetmentes Covid-fertőzött gyerek súlyos szövődményekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edzőt 2019-ben fokozták le, az utánpótláscsapatot irányította. Most, a gyenge eredmények láttán, valószínűleg visszahívják.","shortLead":"Az edzőt 2019-ben fokozták le, az utánpótláscsapatot irányította. Most, a gyenge eredmények láttán, valószínűleg...","id":"20210125_dardai_pal_hertha_bundesliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cee500e-8eb9-4d7f-b93e-a2590701998a","keywords":null,"link":"/sport/20210125_dardai_pal_hertha_bundesliga","timestamp":"2021. január. 25. 12:23","title":"Már ma bejelenthetik Dárdai Pál visszatérését a Hertha felnőtt csapatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért. A rendőrök a Néva-parti városban is több száz embert vettek őrizetbe, és egy nő megkérdezte a rendőröket, miért tartóztattak le egy éppen elhurcolt fiatalembert.","shortLead":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon...","id":"20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90f6666-e98a-40c1-a820-ec71cffabe57","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","timestamp":"2021. január. 23. 18:01","title":"Megkérdezte, miért tartóztatják le a tüntetőt, az orosz rendőr hasbarúgással válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","shortLead":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","id":"20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74b2d4-3318-4dbb-87fc-46ba49ec0c0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","timestamp":"2021. január. 25. 11:21","title":"870 lóerőre húzták a Ford Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január 25-től, mától férhetnek hozzá a magyarok. Első tapasztalataink szerint az oldal gyakran igen lassan működik. Amikor sikerül elérni, és az ember meglátja a programok listáját, akkor jön rá: ezért talán kár volt próbálkozni.","shortLead":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január...","id":"20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33099c3-9a19-4504-abce-acd11cbff73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2021. január. 25. 10:33","title":"Mától letölthető a kormány ingyenes otthoni szoftvercsomagja, de ne örüljön előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna szükség, hogy merjünk beszélni róla. Azok is, akiket érint. Az író, művészetfilozófus, akinek nemrégen jelent meg A mérgezett nő című novelláskötete, már eddig is sokat tett azért, hogy változzon a helyzet.","shortLead":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna...","id":"20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a0db11-411b-4468-a58f-dba958415f2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","timestamp":"2021. január. 24. 20:15","title":"Babarczy Eszter: Egyszerre van szükségünk megértésre és keménységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple boszorkánykonyhájában már készül a MacBook Air prémiumkiadása. Friss hírek szerint akár idén a polcokra kerülhet.","shortLead":"Az Apple boszorkánykonyhájában már készül a MacBook Air prémiumkiadása. Friss hírek szerint akár idén a polcokra...","id":"20210124_apple_macbook_air_m1_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557f623-5470-4257-9297-cb8061573fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_apple_macbook_air_m1_processzor","timestamp":"2021. január. 24. 10:03","title":"Készülőben a MacBook Air prémiumkiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]