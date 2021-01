Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413e2522-d1a4-48e8-8f10-ef9f3d117e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beeper nevű szoftver 15 csevegőappot fog össze, így a felhasználóknak elég ezt az egyet letölteniük.","shortLead":"A Beeper nevű szoftver 15 csevegőappot fog össze, így a felhasználóknak elég ezt az egyet letölteniük.","id":"20210127_beeper_csevego_app_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413e2522-d1a4-48e8-8f10-ef9f3d117e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5dcc-ce34-40f6-8afc-dd3924bba0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_beeper_csevego_app_alkalmazas","timestamp":"2021. január. 27. 09:03","title":"Messenger, WhatsApp, iMessage: 15 csevegőt használhat egy appból PC-n és Androidon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","shortLead":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","id":"20210128_Rendor_hivatalos_allomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32a64f-35a0-491d-9cc7-972d917041f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Rendor_hivatalos_allomany","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Háromezernél is több rendőr hiányzik az állományból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeged díszpolgári címe után az egyetem díszdoktori kitüntetését is megkapja Karikó Katalin.","shortLead":"Szeged díszpolgári címe után az egyetem díszdoktori kitüntetését is megkapja Karikó Katalin.","id":"20210126_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_diszdoktora_lesz_Kariko_Katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c38dd99-58e3-413f-a1a1-8e6a73426fdd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_diszdoktora_lesz_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. január. 26. 20:13","title":"A Szegedi Tudományegyetem díszdoktora lesz Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban.\r

","shortLead":"Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban.\r

","id":"20210128_Ausztralia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca2c93-b860-47d5-8cf2-a22a0ca023bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Ausztralia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 05:33","title":"Ausztráliában több mint tíz napja nem regisztráltak új fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak...","id":"20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b65ff9-3818-467d-a744-0bed5ba5aba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","timestamp":"2021. január. 28. 09:33","title":"Nyissa meg a böngészős Instagramot, jött bele egy látványos változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","shortLead":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","id":"20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ad0f57-9c1c-4a63-91e0-8ed808022d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","timestamp":"2021. január. 28. 09:21","title":"Lefelé nyit a BMW: olcsóbb új plugin hibrid 3-as és 5-ös érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","shortLead":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","id":"20210127_felsooktatas_rangsor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d1458e-76aa-47f9-b78a-3335edd03fae","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_felsooktatas_rangsor","timestamp":"2021. január. 27. 10:22","title":"Hiába a modellváltás, a legjobb 200 közelébe sem kerülnek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai Károly, aki arról is beszélt, hogy a saját éttermei is kimerítették a tartalékaikat.","shortLead":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai...","id":"20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59109fc8-0953-4758-a34e-91d3e165db46","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","timestamp":"2021. január. 26. 21:57","title":"Hitelből finanszírozzák a veszteséget Gerendai Károly éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]