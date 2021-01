Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annál nem is lehetne radikálisabban hátat fordítani a Donald Trump által képviselt energiapolitikának, ahogy Joe Biden teszi. Kérdés azonban, hogy a mostani lépések önmagukban mire lehetnek elegendőek, és mi van akkor, ha négy év múlva ismét egy olajpárti elnöke lesz az országnak. ","shortLead":"Annál nem is lehetne radikálisabban hátat fordítani a Donald Trump által képviselt energiapolitikának, ahogy Joe Biden...","id":"20210128_joe_biden_kornyezetvedelem_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0010ac3b-508b-41c9-9ad8-612b99c5cb28","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_joe_biden_kornyezetvedelem_ipar","timestamp":"2021. január. 28. 16:35","title":"Mintha vissza akarná fordítani a klímaváltozást, úgy állt munkába Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt nap során 1459 új fertőzöttet találtak.","id":"20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d544442-383d-4f1e-9439-0500cc6fa64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 29. 08:04","title":"Újabb 83 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07495bf8-e173-4007-9c59-e990e2d5e347","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"1942 márciusában csaknem ezer fiatal, szlovákiai zsidó lány – köztük sok tizenéves – szállt vonatra Poprádon. A lányok és családjuk úgy tudta, hogy néhány hónapig egy gyárban dolgoznak majd – ehelyett egyenesen Auschwitzba szállították őket. Részlet Heather Dune Macadam 999 fogoly című könyvéből.","shortLead":"1942 márciusában csaknem ezer fiatal, szlovákiai zsidó lány – köztük sok tizenéves – szállt vonatra Poprádon. A lányok...","id":"20210127_999_fogoly_reszlet_holokauszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07495bf8-e173-4007-9c59-e990e2d5e347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724b17f-2be9-46ab-a395-661d196d0bb4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210127_999_fogoly_reszlet_holokauszt","timestamp":"2021. január. 27. 19:15","title":"Minek akarna bárki is tizenéves lányokat elvinni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","shortLead":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","id":"20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5c5bc-02b6-4601-8b83-7eef69f07682","keywords":null,"link":"/sport/20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","timestamp":"2021. január. 28. 17:05","title":"Belepte a gaz és meg is rongálták Puskás Öcsi melbourne-i szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","shortLead":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","id":"20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ca6178-65b0-4a5e-9184-dcd830adfa02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","timestamp":"2021. január. 27. 12:48","title":"Négymilliárd forintért jön Magyarországra a MotoGP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak a tartalmak.","shortLead":"Az Instagram átszabta a Történetek megjelenítését az asztali böngészős verzióban, így sokkal átláthatóbbá váltak...","id":"20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b65ff9-3818-467d-a744-0bed5ba5aba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_instagram_stories_tortenetek_megjelenitese","timestamp":"2021. január. 28. 09:33","title":"Nyissa meg a böngészős Instagramot, jött bele egy látványos változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d54ed7-6aad-472a-81ef-9f7e44540519","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jedermanntól szabadon választott összegért lehet elvinni a megmaradt készletet.","shortLead":"A Jedermanntól szabadon választott összegért lehet elvinni a megmaradt készletet.","id":"20210127_laposa_bence_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_boraszat_jedermann","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d54ed7-6aad-472a-81ef-9f7e44540519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f6276c-014b-4eeb-9628-08c2dbf017a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_laposa_bence_magyar_turisztikai_ugynokseg_allami_tamogatas_boraszat_jedermann","timestamp":"2021. január. 27. 15:35","title":"Dobja a Laposa borokat egy budapest kávézó, miután fény derült a borász ügyeskedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszülettek a Facebook legfelsőbb felügyeleti szervének első döntései. A testület szerint az oldal négy esetben is hibázott.","shortLead":"Megszülettek a Facebook legfelsőbb felügyeleti szervének első döntései. A testület szerint az oldal négy esetben is...","id":"20210128_facebook_birosag_moderacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c8b583-af80-48c0-8ce7-d23ddca4b030","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_facebook_birosag_moderacio","timestamp":"2021. január. 28. 20:03","title":"A Facebook legfelsőbb bírósága négy esetben megvétózta az oldal döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]