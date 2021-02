A légszennyezettség az első számú halálok a világon, és Európában is jelentős problémát jelent. A légszennyezettséget több „összetevő” alkotja: így az ultrafinom részecskék, a nitrogén-dioxid és az ózonszennyezés is. A légszennyezettség csökkentésére irányuló intézkedések halogatása emberéletekbe kerül, mert ezek megléte súlyos betegségekhez és végső soron halálhoz is vezethetnek. Magyarországon is évente mintegy 13 ezer ember hal meg idő előtt a szennyezett levegő miatt. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint Európában évente 400 ezer ember életét lehetne megmenteni, ha jobb lenne a levegőminőség. A megfelelő intézkedések pedig különösen most sokat számítottak volna világszerte, ugyanis 2020 tavaszán bebizonyították kutatók, hogy a légszennyezés is felelőssé tehető a koronavírus súlyos szövődményeiért és haláleseteiért.