[{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n lobotómiát hajtanak végre. Alföldi Róbert is posztolt a szimbolikus temetésről.","shortLead":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n...","id":"20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384242d-d86a-4aeb-a541-de3365bbd8a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","timestamp":"2021. február. 08. 10:52","title":"Nagy Ervin: Szégyen, gyalázat, ami itt történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja meg felmérésében a GKI.","shortLead":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja...","id":"20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab03f9d2-e2a1-450a-9264-6d76ec23245a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","timestamp":"2021. február. 08. 13:55","title":"Jelentősen nőtt az év végére a részmunkaidősök aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. \r

","shortLead":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","timestamp":"2021. február. 08. 07:30","title":"\"Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","shortLead":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","id":"20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847e7bc7-f572-4a87-bbd5-f69965b11a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","timestamp":"2021. február. 09. 06:22","title":"Eddig közel 3 millió gyermeket fertőzött meg a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március végéig szállítja majd le az első kettőt az amerikai légierőnek, amelyeket később követ majd további hat.","shortLead":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március...","id":"20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aafb65-36f7-49ae-a78c-a6ff2cc48116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","timestamp":"2021. február. 08. 09:03","title":"Ez az amerikai légierő új vadászgépe – teljesen digitális kabinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef577a9d-6ac6-4f62-bd12-015551209de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó elérkezettnek látja az időt az Elise és az Exige nyugdíjaztatására. ","shortLead":"A brit gyártó elérkezettnek látja az időt az Elise és az Exige nyugdíjaztatására. ","id":"20210209_lotus_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef577a9d-6ac6-4f62-bd12-015551209de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3586e26-5cac-47b4-8a30-fe4829c110b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_lotus_sportkocsi","timestamp":"2021. február. 09. 09:21","title":"Hosszú évtizedek után jó erőben búcsúznak a Lotus sportkocsijai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","id":"20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d5afa-aea2-4d44-8550-615f08b5d9d4","keywords":null,"link":"/idojaras/20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","timestamp":"2021. február. 09. 07:22","title":"Zivatarra, havazásra, ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]