Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem sejtő apja 600-as enduróján.","shortLead":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem...","id":"20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341636a9-cc04-46c3-a22f-bc5b9c5a5ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","timestamp":"2021. március. 16. 15:47","title":"A rendőrségen ért véget az erdei kaland a 13 éves motorosnak és csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SARS-CoV-2 újabb változatát egy lannioni kórházban mutatták ki.","shortLead":"A SARS-CoV-2 újabb változatát egy lannioni kórházban mutatták ki.","id":"20210316_franciaorszag_koronavirus_jarvany_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5be4da-8d18-4013-b0a7-e892887d9ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_franciaorszag_koronavirus_jarvany_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. március. 16. 11:45","title":"Új koronavírus-mutációt találtak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újabb fontos jogkört vesznek el az önkormányzatoktól – vélik a települési vezetők, miután a múlt héten megjelent egy törvényjavaslat, amelyet, ha elfogadnak, a kormány szabadon alakíthatja át a zöldövezeteket építési övezetekké. A fő kérdés, hogy hogyan fogja mindezt a jogkört használni az Orbán-kormány. Az önkormányzati érdekszövetség és Budapest sem optimista. ","shortLead":"Újabb fontos jogkört vesznek el az önkormányzatoktól – vélik a települési vezetők, miután a múlt héten megjelent...","id":"20210316_onkormanyzat_beepites_zoldovezet_torvenyjavaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9daf72fd-376f-4872-8c25-344fb18034c4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_onkormanyzat_beepites_zoldovezet_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. március. 16. 18:05","title":"Újabb fegyverhez juthat a kormány az önkormányzatok elleni harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","shortLead":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","id":"20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4660e30-ebb9-4b1d-b4c4-f5d1e9d5b759","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","timestamp":"2021. március. 16. 09:55","title":"Megszületett Katalin hercegné húgának második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola, ahol a beiratkozók száma az ötödére csökkent.","shortLead":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola...","id":"20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dd799-3db9-477c-981d-25f996c15718","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","timestamp":"2021. március. 16. 07:24","title":"A túlélésért küzdenek az online oktatásra ítélt nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy percre piros-fehér-zöldre festették a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét Dubajban.","shortLead":"Egy percre piros-fehér-zöldre festették a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét Dubajban.","id":"20210315_Magyar_nemzeti_szinure_festettek_a_vilag_legmagasabb_epuletet_marcius_15_tiszteletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329df59d-0246-40a4-bdf4-64f70d087243","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Magyar_nemzeti_szinure_festettek_a_vilag_legmagasabb_epuletet_marcius_15_tiszteletere","timestamp":"2021. március. 15. 19:55","title":"Magyar nemzeti színűre festették a világ legmagasabb épületét március 15. tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha van mellékhatás, akkor az legtöbbször maximum 6 héten belül felbukkan - üzenik német kutatók azoknak, akik szerint az oltások hosszú távú ártalmai ilyen csekély időn belül nem jelentkeznek.","shortLead":"Ha van mellékhatás, akkor az legtöbbször maximum 6 héten belül felbukkan - üzenik német kutatók azoknak, akik szerint...","id":"20210315_Die_Welt_Koronababonak_es_tevhitek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0764c40f-e709-4479-8eb0-e0e388943b72","keywords":null,"link":"/360/20210315_Die_Welt_Koronababonak_es_tevhitek_ellen","timestamp":"2021. március. 15. 09:00","title":"Die Welt: Koronababonák és tévhitek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

\r

","shortLead":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

\r

","id":"20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e839f1-2e03-49c0-89d5-322ec5488e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 16. 21:45","title":"Félmilliós bírságot szabtak ki a tihanyi természetpusztításért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]