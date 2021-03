A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Egy átlagos nyugati ember kávé-, csokoládé, marhahús- és pálmaolaj-fogyasztása miatt évente négy fát vágnak ki, a legtöbbször vadvilágban gazdag trópusi esőerdőkben – erre az eredményre jutottak a japán Research Institute for Humanity and Nature kutatói. Jelentésükről a The Guardian számolt be.

A tudósok 15 ezer ipari szektorra vonatkozó adatokat vizsgáltak meg a 2001 és 2015 közötti időszakból.

A kutatók azért tartják fontosnak, hogy közvetlen kapcsolatot mutassanak a fogyasztásunk és a fák kivágása között, mert az erdőirtás a fő oka a klímaváltozásnak és az élővilág pusztulásának.

Megállapították azt is, hogy a britek és a németek csokoládéfogyasztása miatt rengeteg erdőt vágnak ki Elefántcsontparton és Ghánában, az európaiak, amerikaiak és kínaiak marhahús- és szójafogyasztása miatt pedig Brazíliában. A közép-vietnami erdőirtásokért főként az amerikai, német és olasz kávéivók felelősek.

A jelentéshez elsősorban a G7-ek – Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok és Kanada – fogyasztóinak szokásait vették figyelembe, s azt is megállapították, hogy az „erdőirtásuk lábnyomának” több mint 90 százaléka külföldi országokban jelenik meg, ennek fele trópusi államokban.

Annak ellenére, hogy egyre inkább tudatában vagyunk annak, milyen katasztrofális következményei vannak a fejlődő országokban az erdőirtásoknak, a 2000-es évek óta szinte semmi sem történt annak érdekében, hogy a fakivágások mértéke csökkenjen. S míg a G7-országok a saját területükön fásítanak, a fogyasztásuk miatti erdőirtást a határaikon túlra szervezik.