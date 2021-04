Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","shortLead":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","id":"20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc1148-56d0-40b3-b662-1db7f57e3dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","timestamp":"2021. április. 13. 15:12","title":"Balesetet okozott egy férfi Egyházashetyénél, majd megpróbálta a feleségére kenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi önkormányzat. A helyiek hevesen tiltakoznak a tervek ellen.","shortLead":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi...","id":"20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998649ee-9462-4a1f-9a43-1ca6fa998c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2021. április. 13. 18:43","title":"Turistabuszok özönétől tartanak a Déli pályaudvar régi vágányai mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a693c7e9-eedc-469d-857d-85e76a45da62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-korai gyártónak már van egy hasonló terméke, de a SmartTag+ egy fokkal fejlettebb annál. Ez a kiterjesztett valóságot (AR) is használja.","shortLead":"A dél-korai gyártónak már van egy hasonló terméke, de a SmartTag+ egy fokkal fejlettebb annál. Ez a kiterjesztett...","id":"20210413_samsung_smarttag_plus_elveszett_targyak_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a693c7e9-eedc-469d-857d-85e76a45da62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668b849-aaae-41b7-8e47-bf708fa0324d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_samsung_smarttag_plus_elveszett_targyak_keresese","timestamp":"2021. április. 13. 11:33","title":"Megjött a Samsung új kütyüje, amellyel a kamerán át lehet kutatni az elveszett tárgy után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jól felszerelt új C-osztály árából könnyedén kijöhet egy magasabb kategóriás, akár 6 hengeres motorral szerelt E-osztály is.","shortLead":"Egy jól felszerelt új C-osztály árából könnyedén kijöhet egy magasabb kategóriás, akár 6 hengeres motorral szerelt...","id":"20210409_28_millio_forint_fole_konfiguralhato_a_csak_4_hengeres_uj_mercedes_cosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a024658-7fea-41e6-a880-9c89e7d74211","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_28_millio_forint_fole_konfiguralhato_a_csak_4_hengeres_uj_mercedes_cosztaly","timestamp":"2021. április. 13. 06:41","title":"28 millió forint fölé konfigurálható a csak 4 hengeres új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz ötlet.","shortLead":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz...","id":"20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd80b56-a7b5-4bd0-92e5-e555e149e65c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","timestamp":"2021. április. 13. 11:17","title":"A japánok az óceánba öntik a fukusimai atomerőmű radioaktív vizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41ee024-7136-4107-97e2-c9f949595b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármesteri hivatal cicája 24 órás szolgálatban van.","shortLead":"A polgármesteri hivatal cicája 24 órás szolgálatban van.","id":"20210413_diosjeno_macska_cica_ragcsalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41ee024-7136-4107-97e2-c9f949595b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4097c5-10e9-4144-a334-7f9b346ca23c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_diosjeno_macska_cica_ragcsalok","timestamp":"2021. április. 13. 05:45","title":"Diósjenőn még rágcsálóügyi főmunkatárs is dolgozik: a Márton nevű mentett macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek egyelőre csak weboldala van, ám miután a The Verge írt a fejlesztésről, az is elérhetetlenné vált.","shortLead":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek...","id":"20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc83a-3051-4ff7-882d-54483f2df1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2021. április. 13. 19:03","title":"Már teszteli a Facebook az újabb társkeresős fejlesztését, videós villámrandikra lehet regisztrálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]