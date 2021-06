Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Ebben az évszázadban ha 4-essel végződik egy évszám, Budapesten van a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság. Budapesten cégeivel nagyobb biztonságban internetezhessenek a felhasználók. meg új iPhone-t szeretne, az örülhet egy újabb hírnek az idei modellek akkumulátoraival kapcsolatban. telefonjaiba veti fel az alaptörvény-ellenesség kételyét. napja működő Európai Ügyészséget. Így látja a helyzetet a konzervatív liberális Neue Zürcher Zeitung, amely egyúttal megjegyzi, hogy a luxemburgi székhelyű hatóság reménysugár az unió mint jogközösség számára.



L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és az iparművészeti múzeumot is szeretné, de szemet vetett a vidéki múzeumokra is, és a kultúrharcba is beszállna – ezt maga írja most megjelent cikkében.



