Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8.jpg","index":0,"item":"032afefd-b11c-48b2-b594-8eba81813909","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 03. 16:00","title":"Móricz Dániel, Hold Alapkezelő: 2025-ben jöhet gazdasági lassulás, fellendülés, de ideális, úgynevezett soft landing is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, újságíró 77 éves volt.","shortLead":"Az író, újságíró 77 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Rege-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10.jpg","index":0,"item":"1270f648-c859-49e8-a365-93a857d69a60","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Meghalt-Rege-Sandor","timestamp":"2025. február. 03. 08:19","title":"Meghalt Rege Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres volt. Magyar Péterről pedig azt gondolja, hogy egy „idegbeteg csávó”.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres...","id":"20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2.jpg","index":0,"item":"7e092451-06db-4074-ae7e-ad20e618fb99","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","timestamp":"2025. február. 03. 08:23","title":"Kubatov Gábor: Magyar Péter egy gátlástalan hülye gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai és japán piac pedig annak ellenére esett, hogy a két országot közvetlenül nem érintik az amerikai vámok.","shortLead":"Kínában a holdújév miatt ugyan szerdáig szünetel a kereskedés, a jüan így is megérezte Trump bejelentését, a dél-koreai...","id":"20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b.jpg","index":0,"item":"674695bd-03e9-488b-a44d-1efbc9b98b2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-vam-dollar-kina-azsia-tozsde","timestamp":"2025. február. 03. 09:41","title":"Keleten már elkezdtek beleremegni a tőzsdék Trump vámjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","shortLead":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","id":"20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10.jpg","index":0,"item":"d7cbcde1-73d9-4056-9bd9-955c7d9f5308","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","timestamp":"2025. február. 03. 13:37","title":"Mutatjuk a friss Grammy-díjas produkciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","shortLead":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","id":"20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"a2243ad0-eb96-42f4-a650-91273bcaab69","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","timestamp":"2025. február. 03. 16:02","title":"A Decathlontól jön a Tisza párt új operatív vezetője, az egy hangfelvételen Magyar Péterről beszélő Radnai Márknak más feladatokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e7b49a-b2e6-478f-b677-341addb864f5","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Miért annyira keresettek a halálesetekkel kapcsolatos tartalmak az interneten? Mitől félünk, amikor az öregedéstől félünk? Miért érezzük rokonainknak az elhunyt hírességeket? Miért nem segítenek a gyász öt fázisához hasonló félreértések szeretteink elvesztésekor? Szakemberekkel beszélgettünk a gyász új formáiról, arról, hogy mit kezdjünk a halállal, és a fókuszváltásról, amit a gyász hozhat.","shortLead":"Miért annyira keresettek a halálesetekkel kapcsolatos tartalmak az interneten? Mitől félünk, amikor az öregedéstől...","id":"20250203_hvg-nem-mondhatom-el-senkinek-halal-gyasz-gyaszkiseres-tabu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97e7b49a-b2e6-478f-b677-341addb864f5.jpg","index":0,"item":"bff319fd-2f74-474b-a802-e9ac441fa435","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-nem-mondhatom-el-senkinek-halal-gyasz-gyaszkiseres-tabu","timestamp":"2025. február. 03. 19:33","title":"„Aktiválják a halálfélelmünket” – túl sokat tudunk a halálról, mégis egyre távolabb kerülünk tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]