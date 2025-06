Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c864004-60b7-4847-b62f-5b48623bd5d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek elnöke Orbán Viktor meghívására jön Magyarországra, hogy az energetika és a mezőgazdaság területén megvalósítandó stratégiai projektekről tárgyaljanak.","shortLead":"A boszniai szerbek elnöke Orbán Viktor meghívására jön Magyarországra, hogy az energetika és a mezőgazdaság területén...","id":"20250604_dodik-latogatas-magyarorszag-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c864004-60b7-4847-b62f-5b48623bd5d4.jpg","index":0,"item":"a21b12e9-0706-4f95-a423-0a84244681b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_dodik-latogatas-magyarorszag-orban","timestamp":"2025. június. 04. 11:45","title":"Munkalátogatást tesz Magyarországon a Boszniában körözött Milorad Dodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett volna, mielőtt a támogatásokat a magyar játékosok szerepeltetéséhez köti.","shortLead":"Kubatov Gábor, a Fradi elnöke szerint az MLSZ-nek velük és Marco Rossi szövetségi kapitánnyal is egyeztetnie kellett...","id":"20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46098431-e603-4f87-bed4-a310c6f573a3.jpg","index":0,"item":"0704dc3f-458e-48c9-9b53-f7394c3e108f","keywords":null,"link":"/sport/20250603_kubatov-gabor-marco-rossi-fradi-mlsz-fiatalszabaly","timestamp":"2025. június. 03. 20:31","title":"Kubatov Gábor Rossi-idézettel szállt bele az MLSZ-be, amiért magyar focistákat kell játszatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Balásy Gyula-féle Lounge Event szervezte meg a populista dzsemborit.","shortLead":"A Balásy Gyula-féle Lounge Event szervezte meg a populista dzsemborit.","id":"20250604_cpac-balasy-gyula-lounge-event-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097.jpg","index":0,"item":"a5b5aa78-bc22-4900-81ff-fecc3891ee6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_cpac-balasy-gyula-lounge-event-szerzodes","timestamp":"2025. június. 04. 17:07","title":"Kiderült, mennyibe került a CPAC az adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622ae3d3-d99e-424d-9193-a2f0716d73a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János videóban bizonygatja, hogy a törvények megvannak a felvonulás betiltására, csak a hatóságok bátorságára van szükség.","shortLead":"Lázár János videóban bizonygatja, hogy a törvények megvannak a felvonulás betiltására, csak a hatóságok bátorságára van...","id":"20250603_lazar-janos-pride-betiltas-szomszedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/622ae3d3-d99e-424d-9193-a2f0716d73a0.jpg","index":0,"item":"88801c65-7470-4df0-ac47-b7769c3c60ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-pride-betiltas-szomszedok","timestamp":"2025. június. 03. 18:20","title":"NER-szomszédok, 2. fejezet: János fia nem megy többé a Kincsem Parkba, ha ott lesz a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78cee1-980e-426d-a07b-d06de6bff7f3","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Amíg dalolt, rendben volt, a politikusok azt gondolták, ők is megfürdenek a népszerűségében. Ám elkezdték kényelmetlenül érezni magukat, amikor az énekes politizálni kezdett. ","shortLead":"Amíg dalolt, rendben volt, a politikusok azt gondolták, ők is megfürdenek a népszerűségében. Ám elkezdték...","id":"20250603_Szeretettel-Becsbol-Eurovizios-Dalfesztival-JJ-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd78cee1-980e-426d-a07b-d06de6bff7f3.jpg","index":0,"item":"b7ff854c-e049-4775-a4eb-524806a4eac3","keywords":null,"link":"/360/20250603_Szeretettel-Becsbol-Eurovizios-Dalfesztival-JJ-Izrael","timestamp":"2025. június. 03. 17:30","title":"Már bánják az osztrák politikusok, hogy annyira örültek JJ győzelmének az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban az állampapírját.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban...","id":"20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd.jpg","index":0,"item":"a0c3aa14-2e0a-4d7b-932a-e654ea98106a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","timestamp":"2025. június. 04. 18:05","title":"MNB: már nem lakást vennének az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató Amazon of Europe kerékpáros útvonalnak. A győztesről közönségszavazatok döntöttek, szoros volt a verseny.","shortLead":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató...","id":"20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2.jpg","index":0,"item":"bb8a0c91-854d-49e2-830c-b18c308ceb81","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","timestamp":"2025. június. 03. 15:59","title":"Megvan az Év Kerékpárútja: „Európa Amazonasánál” lehet rajta tekerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197b7add-1d49-4178-8780-ac25afeed90d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bizalmatlansági szavazás előtt a kormányfő, aki ellen tömeges tüntetések zajlottak, a demokráciát féltette.","shortLead":"A bizalmatlansági szavazás előtt a kormányfő, aki ellen tömeges tüntetések zajlottak, a demokráciát féltette.","id":"20250603_mongol-miniszterelnok-lemondott-luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197b7add-1d49-4178-8780-ac25afeed90d.jpg","index":0,"item":"0ff00e79-5031-4452-b2cd-f74b5dbf8b7b","keywords":null,"link":"/elet/20250603_mongol-miniszterelnok-lemondott-luxizas","timestamp":"2025. június. 03. 13:11","title":"Lemondatták a luxusban lubickoló családja miatt a mongol miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]