Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","shortLead":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","id":"20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152.jpg","index":0,"item":"3842aeea-409c-44c8-9a14-64e22c0171bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","timestamp":"2025. június. 04. 15:32","title":"Megvan az engedély: Bulgária jövőre bevezetheti az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","shortLead":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","id":"20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94.jpg","index":0,"item":"726c2746-d3ee-4891-9106-5deed4d937e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. június. 05. 07:59","title":"Ha túl drága és lomha a villanyos: Magyarországon az új hibrid Fiat Grande Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a csengeri örökösnőt. Pólus Mária azt állítja, hogy a mesés vagyon létezik, Kósa Lajost pedig azért vette ki az ügyből, mert átverték.","shortLead":"Börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a csengeri örökösnőt. Pólus Mária azt állítja, hogy a mesés vagyon...","id":"20250604_elso-foku-itelet-csengeri-orokosno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64.jpg","index":0,"item":"de5cf6c3-c8c1-4eea-816f-467f6661b6cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_elso-foku-itelet-csengeri-orokosno","timestamp":"2025. június. 04. 15:40","title":"Hét évet kapott a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista szerzőt.","shortLead":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista...","id":"20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"9c68087e-a924-4ee8-b21e-275033a66ec5","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","timestamp":"2025. június. 04. 13:21","title":"Esterházyval üzent Trianon évfordulóján Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét módosítottak oly módon, hogy az segíthesse a szervezet rák elleni védekezését. ","shortLead":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét...","id":"20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf.jpg","index":0,"item":"dd8328d9-410d-4c85-9a44-b7e956dc8fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","timestamp":"2025. június. 04. 20:03","title":"Majomherpesz hozhat áttörést a rák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","shortLead":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","id":"20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"31cb710c-467f-4b63-9267-ff2d4b25cc80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 04. 16:03","title":"Csendben kiadott egy új alkalmazást a Google, így tudja kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos frissítést adott ki a Qualcomm, hamarosan az ön készülékén is megjelenhet – már amennyiben az adott gyártó kiadja azt.","shortLead":"Fontos frissítést adott ki a Qualcomm, hamarosan az ön készülékén is megjelenhet – már amennyiben az adott gyártó...","id":"20250604_qualcomm-nulladik-napi-hibak-biztonsagi-resek-javitas-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8.jpg","index":0,"item":"25496d1c-c11c-432c-842f-73351d41d909","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_qualcomm-nulladik-napi-hibak-biztonsagi-resek-javitas-frissites","timestamp":"2025. június. 04. 17:03","title":"Hemzsegtek a hackerek a hibák körül, melyeket az egyik legnépszerűbb gyártó chipjeiben találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","shortLead":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","id":"20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390.jpg","index":0,"item":"2fba2a3f-02c1-43e3-8f7b-b3704ba63d3f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","timestamp":"2025. június. 04. 12:53","title":"A Szomszédok megalkotója a záróepizód panziójáról akart új sorozatot készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]